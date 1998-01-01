القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب للمطرب المغربي سعد لمجرد

باريس / وكالات /

وجه القضاء الفرنسي، مساء الثلاثاء، رسميا تهمة الاغتصاب للمغني المغربي سعد لمجرد.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية أن لمجرد موقوف منذ صباح الأحد في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية على ذمة التحقيق، ومددت السلطات القضائية الفرنسية الاثنين توقيف المغني المغربي سعد لمجرد على ذمة التحقيق لمدة 24 ساعة إضافية.

وأوقفت السلطات الفرنسية المغني المغربي سعد لمجرد صباح الأحد في مركز الدرك في سان تروبيه، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية، وذلك بعدما تقدمت امرأة ببلاغ ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيا ليل السبت في المدينة الساحلية الجنوبية.

وقالت النيابة العامة في مدينة دراغينيان (جنوب شرق) إن توقيف لمجرد (33 عاما)، الملاحق أصلا في فرنسا بدعاوى اغتصاب أخرى، جرى بناء على شكوى رفعتها ضده امرأة تتهمه فيها بارتكاب "أفعال ينطبق عليها الاغتصاب".

وبحسب النيابة العامة فإن "القضية معقدة، ويجب تعميق البحث فيها".

والمغني المغربي ملاحق سابقا في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عاما في غرفة فندق بباريس، وقد وجه إليه القضاء رسميا في أكتوبر 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وأودعه السجن بانتظار محاكمته.

وظل لمجرد خلف القضبان لغاية أبريل 2017، حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروطا بوضعه سوارا إلكترونيا.

وفي مارس الفائت، سمح القضاء للمتهم بالسفر إلى المغرب حيث أطلق أغنيته الجديدة "غزالي غزالي".

في 11 أبريل، وجه القضاء الفرنسي إلى لمجرد تهمة "اغتصاب" ثانية بناء على دعوى تقدمت بها ضده شابة فرنسية - مغربية تتهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسيا وضربها في الدار البيضاء عام 2015.

كما وجه القضاء الأمريكي إلى لمجرد تهمة "الاغتصاب" في واقعة تعود إلى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقا عنه.