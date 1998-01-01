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﻿تامر حسني تصدر أفلام العيد ومحمد رمضان تراجع إلى المركز الثالث

الثلاثاء 28 أغسطس 2018 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
﻿تامر حسني تصدر أفلام العيد ومحمد رمضان تراجع إلى المركز الثالث



وكالات / سما /

مازال صراع الإيرادات بين نجوم السينما المصريين على موسم عيد الأضحى مشتعلا، وقد صل الأمر للنائب العام، حيث تقدم محامي محمد رمضان بطل «الديزل» ببلاغ ضد وليد منصور، منتج فيلم «البدلة»، بطولة تامر حسني، يتهمه بالسب والقذف، وكان وليد منصور قد اتهم رمضان بالكذب وإصدار البيانات الملفقة، التي تؤكد أن فيلمه في الصدارة، مشيرا إلى أن رمضان يحاول أن يثبت كذبا أنه صاحب المركز الأول في الإيرادات، وأكد منصور أن رمضان لم يكن «نمبر وان» أبدا، في إشارة إلى الأغنية التي أصدرها رمضان مؤخرا بعنوان «نمبر وان» وبعدها أغنية «أنا الملك» ويؤكد فيهما أنه خارج المنافسة مع أي من النجوم على الساحة.


وقد صرح محمود الدفراوي، مدير التوزيع في شركة «دولار فيلم»، بأن المنافسة السينمائية هذا الموسم شرسة بين 7 أفلام متنوعة منها: تراب الماس، والبدلة، والكويسين، والديزل، وبيكيا، وسوق الجمعة.


وأضاف أنه في حقيقة الأمر أن فيلم «البدلة» قد تصدر القائمة منذ اللحظات الأولى لطرحه في دور العرض وما زال متربعا على عرش الإيرادات بفارق واضح عن باقي الأفلام، ويأتي في المرتبة الثانية كل من الديزل، وتراب الماس.


وأكد أن إيرادات السينما هي المقياس الحقيقي للنجاح، موضحا أن الإيرادات لم يتم التلاعب بها، وتكشف عن النجاح الحقيقي للنجوم 
لأن المشاهد هو من يختار نجمه.


وأكد أن تامر حسني استطاع بجدارة تحقيق هذا منذ الحفلات الأولى وهناك من يحاول نشر بعض الشائعات المغلوطة لمصلحة آخرين، وبما أن شركة «دولار فيلم» إحدى مالكي السينمات المصرية الكبرى، فهي تعلن عن تصدر تامر حسني بفيلم البدلة المركز الأول بأعلى إيرادات على مستوى موسم عيد الأضحى داخل مصر وخارجها.
حيث حقق فيلم «البدلة» 18 مليونا و962 ألفا و601 جنيه منذ انطلاق عرضه، بينما حل فيلم «تراب الماس» للمخرج مروان حامد المركز الثاني، بعد تحقيقه لـ14 مليونا و563 ألفا و659 جنيها، وجاء فيلم «الديزل» للفنان محمد رمضان في المركز الثالث، إثر تحقيقه لـ14 مليونا و547 ألفا و472 جنيها، أما فيلم «الكويسين» للفنان أحمد فهمي فجاء في المركز الرابع بـ9 ملايين و702 ألف و105 جنيه مصري.


واحتل فيلم «بني آدم» للفنان يوسف الشريف المركز الخامس بـ5 ملايين و601 ألف و481 جنيها، بينما جاء فيلم «سوق الجمعة» للمخرج سامح عبدالعزيز في المركز السادس بمليون و514 ألفا و674 جنيها، أما فيلم «بيكيا» للفنان محمد رجب فحقق مليونا و271 ألفا و168 جنيها.


حقق الفيلم 216 مليون دولار في أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي، وهو مأخوذ عن رواية بالإسم نفسه تم إصدارها عام 1997، تأليف ستيف ألتن وإخراج جون تيرتلتوب، بطولة جيسون ستاثام وروبي روز، تدور أحداث الفيلم حول الغواص الخبير وقبطان البحرية جوناس تايلور الذي يجد نفسه في مواجهة قرش عملاق يبلغ طوله السبعين قدمًا، لتحرير المحاصرين في غواصة مهددين بالهلاك، خاصة مع خروج القرش للشاطئ.

#تامر حسني #محمد رمضان

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