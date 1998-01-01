أنجلينا جولي تتزوج للمرة الرابعة

وكالات / سما /

اثارت مجلة «إن توتش» الفنية الجدل بين محبي النجمة ​أنجلينا جولي​ بسبب نشرها صورة غلاف العدد المقبل حول خبر زواج جولي من زوج رابع بعد الممثل ​براد بيت​.

وكتبت المجلة على الغلاف أن أنجلينا سوف تتزوج من ملياردير إنكليزي الجنسية، وهو الزوج الرابع لها، حيث أنها تحتاج إلى المال، بينما يحتاج عريسها إلى زوجة ثمينة القدر.

والأمر أزعج براد بيت كثيراً حين سماعه، وطلب من عريس أنجلينا جولي الابتعاد نهائياً عن الأطفال.

ولم تنشر المجلة الحقيقة كاملة بالتفاصيل بل من المتوقع نشر الخبر في العدد المقبل من المجلة.

وكانت جولي اتهمت زوجها السابق براد بيت بعدم الالتزام بمصاريف أولاده مؤخرا، وتخطط لرفع قضية تلزمه بواجباته نحو أولاده، بينما صرح أحد المصادر أن براد بيت دوماً يلبي التزاماته، خاصة إذا تعلق الأمر بأطفاله، وأن هذه الوثيقة كاذبة.

وترددت أنباء متضاربة حول هجر جولي فكرة الزواج بعد انفصالها عن براد بيت ثم سرت شائعات عن مواعدتها رجل أعمال كبيرا، بينما تلاحق الشائعات براد بيت بين الحين والآخر حول علاقاته النسائية في الوسط الفني.