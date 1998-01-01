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رد تيم حسن ووفاء الكيلاني على إعلامي لبناني قال: "زوجها مش فاضي لها"

الإثنين 27 أغسطس 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
رد تيم حسن ووفاء الكيلاني على إعلامي لبناني قال: "زوجها مش فاضي لها"



وكالات / سما /

 انتشرت تسريبات كثيرة حول الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، وزوجها الممثل السوري، تيم حسن، وكانت آخرها إجهاض جنينها، والتي أثارت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن الإعلامي اللبناني، إيلي باسيل، في بث مباشر عبر موقع "انستغرام" أن الكيلاني قامت بعملية إجهاض جنينها، وأن زوجها "مش فاضي لها"، وذلك كونه مشغول بمحاربة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وهنا جاء الرد منهما، حيث قاما بنشر صورة مشتركة حميمة تجمعهما مع بعضهما البعض، ردا على الإشاعات والتسريبات الأخيرة.

يذكر أن تيم يستعد لتصوير الهيبة 3، وقد وقع الاختيار على النجمة اللبنانية سيرين عبد النور لمشاركته البطولة.

#تيم حسن #وفاء الكيلاني

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