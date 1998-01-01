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القبض على سعد لمجرد بفرنسا بتهمة اغتصاب جديدة

الإثنين 27 أغسطس 2018 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على سعد لمجرد بفرنسا بتهمة اغتصاب جديدة



وكالات

أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن المغنّي المغربي سعد لمجرّد موقوف منذ الأحد في مركز الدرك في سان تروبيه بعدما تقدّمت امرأة ببلاغ ضدّه تتّهمه فيه بالاعتداء عليها جنسياً ليل السبت-الأحد في المدينة الساحلية الجنوبية.

وقالت النيابة العامة في مدينة دراغينيان (جنوب شرق البلاد) إن توقيف لمجرّد، الملاحق أصلاً في فرنسا بدعاوى اغتصابٍ أخرى، جرى بناء على شكوى رفعتها ضدّه امرأة تتهمه فيها بارتكاب "أفعال ينطبق عليها الاغتصاب".

وأضافت أن لمجرّد (33 عاماً) أوقف في مقر الدرك في غاسين-سان تروبيه على ذمّة التحقيق لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد.

والمغني المغربي ملاحق أصلاً في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عاماً في غرفة فندقه في باريس، وقد وجّه إليه القضاء رسمياً في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وأودعه السجن بانتظار محاكمته.

وظل لمجرّد خلف القضبان لغاية نيسان/ أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروطاً بوضعه سواراً إلكترونياً. وفي آذار/ مارس الفائت سمح القضاء للمتّهم بالسفر إلى المغرب حيث أطلق أغنيته الجديدة "غزالي غزالي".

ولكن في 11 نيسان/ أبريل وجّه القضاء الفرنسي إلى لمجرّد تهمة "اغتصاب" ثانية بناءً على دعوى تقدّمت بها ضدّه شابة فرنسية-مغربية تتّهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسياً وضربها وذلك في الدار البيضاء في 2015.

كذلك فإن القضاء الأمريكي وجّه إلى لمجرّد تهمة "الاغتصاب" في واقعة تعود الى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقاً عن صاحب "المعلم"، الأغنية التي حقّقت حتى اليوم أكثر من 650 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

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