جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

صحيفة مصرية: "نجاة الصغيرة" كانت تتمنى الغناء في هذه المدينة الفلسطينية

الأحد 26 أغسطس 2018 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة مصرية: "نجاة الصغيرة" كانت تتمنى الغناء في هذه المدينة الفلسطينية



وكالات / سما /

أعادت صحيفة فيتو المصرية نشر مقال نادر كتبته المطربة نجاة الصغيرة في مجلة الكواكب عام 1974، كشفت خلاله أن أكبر أحلامها أن تغني في القدس.

وجاء في المقال على لسانها: "الصوت الجميل لا بد أن يكون له في السينما مكانا، بمعنى أن صاحبة هذا الصوت من الضرورى أن تكون لديها إمكانيات أخرى.. مثل الشخصية المتمكنة والشكل القادر على الحركة والتعبير.

وفى رأيى أنه من الواجب توافر إمكانيات أخرى كثيرة لصاحبة الصوت الحلو حتى تقدم عملا سينمائيا جيدا بمعنى أننا يجب أن نوفر القصص الخاصة بهذا اللون وأن يدعم الكتاب السينمائيون في مصر انتاجهم بعدد وافر من الأفلام الغنائية. وأعتبر أن أحسن من أدت هذا اللون من الأفلام بعد ليلى مراد وحتى الآن سعاد حسنى والجمهور معى في ذلك.

وأنا إذا وجدت عملا جيدا ومناسبا فسوف أقدمه، أما إذا كانت الفكرة تجارية بحتة والمقصود بها استغلال اسمينا أنا وسعاد فلا معنى مطلقا لاشتراكنا في مثل هذا العمل، لكن حلمى الكبير أن أغنى للجماهير العربية في القدس العربية أغنيات الفرح والنصر الكبير بإذن الله.


أنا لا أؤمن بشئ اسمه المستحيل، كل شئ ممكن ولكن الوجه الحقيقى للفن المصرى في الخارج يتطلب من كل فنان أن يبذل الجهد صادقا، وفى رأيى أن الامكانيات بالنسبة للصوت موجودة لكن هناك إمكانيات يجب أن تتوفر حتى يمكن أن يكون المسرح الغنائى على المستوى الذي يجب أن يكون عليه.

بعد الأمجاد التى تحققت في أكتوبر 1973 أثق أن الجماهير لن تقبل على فن سطحى تهريجى بعد أن بعثت الحياة على أرضنا من جديد في كل مجالات الحياة ومن هنا يجب أن تتناول أغنية المستقبل شكل حياتنا الجديدة التي تتناسب مع حجم وعظمة 6 أكتوبر فتحمل طابع الأمل والبناء.

يعجبنى في الفنان صدقه وبقدر ما يتزايد صدقه يتزايد تقديرى له دائما، ونحن لدينا كمال الطويل قمة في التلحين وأكثر من رائع ومحمد الموجى ممتاز بلا جدال وحلمى بكر هو امل الغد المشرق في دنيا الألحان."

#نجاة الصغيرة #القدس

أخبار ذات صلة

نجاة الصغيرة تتعالج من الشيخوخة في منتجع في ألمانيا

ماذا كانت هيفاء تعمل قبل الغناء؟ وصباح فخري ومحمد عبده و…

المطربة أحلام "تفتي" في مسألة جواز الغناء.. ماذا قالت؟

مهرجان "ليالي برك سليمان" يستعد لانطلاق حفلات فنية يحيها عمالقة الغناء العربي

نجاة المطرب حمادة هلال من الموت غرقاً في "المحيط الأطلنطي"

صحيفة بريطانية تروى قصة بكاء "غني" فى "ذا فويس كيدز"‎

الأكثر قراءة اليوم

ابو مرزوق يرد على تصريحات العالول حول ما قدمته اسرائيل لحركة حماس

فيديو مروع على شاطئ الإسكندرية: لم يكتف بمعاكسة الزوجة بل وقتل زوجها!

القناة العبرية الثانية : اميركا ستعلن عن إلغاء حق العودة للاجئين الاسبوع القادم

جرينبلات يلتقي طلاب فلسطينيين و هذا ما دار خلال اللقاء..

ما هي آخر كلمات الفنان الأردني الراحل ياسر المصري (شاهد)

بالأسماء: كشف المسافرين عبر معبر رفح الأحد

استئناف العمل على معبر رفح الييوم للمسافرين من غزة وعودة الحجاج

الأخبار الرئيسية

قادة حماس

وزير اسرائيلي : لا يوجد قرار بالقضاء على حماس و لا حتى من قبل ليبرمان

جمال الحاج

نائب في البرلمان السويدي لـ"سما: لم أصوت ضد المهاجرين وما يتردد اشاعة ليس لها أصل

عباس كامل

مسودة اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل لخمس سنوات شبه جاهزة

وفد فتح في القاهرة

وفد فتح سيبلغ المصريين رفض السلطة للتهدئة مع الاحتلال بصيغتها الحالية

عباس- ارشيف

قناة عبرية تزعم: الرئيس عباس رفض اقتراحات إقليمية ودولية بالعودة إلى غزة