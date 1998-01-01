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صورة.. الفنانة جمانة مراد توجه رسالة من مكة

الأحد 26 أغسطس 2018 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. الفنانة جمانة مراد توجه رسالة من مكة



وكالات / سما /

وجهت الفنانة السورية جمانة مراد، أمس الجمعة، رسالة لمحبيها والأمة الإسلامية من مكة المكرمة حيث تؤدي مناسك الحج.

ونشرت جمانة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" فيديو لها بملابس الحج من المملكة العربية السعودية، واعتذرت لجمهورها عن تأخرها في التهنئة بعيد الأضحى لأنها كانت منشغله بأداء مناسك الحج.

وعبرت جمانة عن سعادتها بعد أدائها فريضة الحج داعية الله أن يرزق كل مسلم ومسلمة هذه الفرحة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة السورية منحدرة من مدينة السويداء، وهي متزوجة من المحامي الأردني ربيع بسيسو.

وكانت بدايتها الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998 من خلال مسلسل "بقايا صور".

ولم تعلن جمانة مراد مؤخرا عن مشاركتها بأي أعمال فنية جديدة بعد الأزمة التي وقعت فيها أثناء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "مدرسة الحب" وخوضها معركة قضائية ضد الأخوين المخرج صفوان مصطفى نعمو والمنتج أمير نعمو.

وتكتفي الفنانة السورية بالاطلالة على متابعيها عبر "إنستغرام" من خلال نشرها لأحدث صورها وبعض نشاطاتها اليومية وصورها الرومانسية مع زوجها.



جوانا

#جمانة مراد #مكة

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