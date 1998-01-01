شنط يد رجالي ماركات

وكالات / سما /

باتت شنط اليد أقوى وأشهر الإكسسوارات وأكثرها رواجًا بالنسبة للرجال، من حيث إنّ الرجل أصبح يحتاج لشنط يد تتناسب مع طبيعة عمله، وتستوعب جميع متطلباته واحتياجاته، ولذلك فقد انتشرت عادة حمل الشنط والحقائب في الفترات السابقة؛ نظراً لأهميتها الكبيرة لدى الرجال، سواء أثناء العمل، الخروج، السفر، وحتى "الجيم".

أشكال وأنواع

وتتعدد ماركات وأشكال وأنواع وأسعار الحقائب الرجالية، وهناك الكثير من العلامات التجارية وماركات حقائب رجالية بالأسواق التي تناسب رغبة كل رجل، ومن أشهر هذه الماركات أديداس ولاكوست وبريتي وأوكادا وبولو وكالفين كلاين وهوستيل تيشيرت وكينج بول.

وفيما يلي نقدم لكم مجموعة من أحدث ماركات وموديلات الشنط الرجالي التي تتناسب مع طبيعتك في كل مكان، واختر منها ما يُعجبك:

Calvin Klein

وهي تعد من أفضل أنواع شنط اليد؛ نظراً لمساحتها الكبيرة، وأيضاً بوجود الجيوب الأمامية، علاوة على ذلك خامتها من القماش الجيد، وتغلق عن طريق سحّاب مميز.

Want Les Essentiels

وهي تعد من أفخم علامات الحقائب، ودائماً ما تحتل الصدارة، فهي رائعة التصميم، ومثالية الحجم من الخارج، وتتميز بانحناءات مميزة تمنح الرجل مظهراً أنيقاً.

River Island

بجانب جمعها بين الأسلوب الكلاسيكي والمعاصر، فإن أفضل ما يميز تلك الحقيبة هو اتساعها الكبير من الداخل، بحيث تمنحك حرية كبيرة في وضع جميع المتعلقات التي تحتاج إليها بداخلها دون قلق من المساحة الداخلية.

Timberland

لا تتميز تلك العلامة التجارية بإنتاج الأحذية ذات الرقبة الطويلة "البوط" الرائعة والقوية فحسب، بل تقدم حقيبة تمت صناعتها خصيصاً من الأنسجة والألياف لتدوم إلى الأبد، وبالتأكيد لن تخذلك حقيبة "تيمبرلاند" في المساحة الداخلية مطلقاً.

muchi

تتميز بشكلها الأنيق والمتميز الذي يجعل من يراها يقتنيها، فهي تمتع بالعصرية، وفي نفس الوقت الخامة والجودة المميزة، فهي مصنوعة من الجلد الطبيعي مائة بالمائة، ولها أيضاً جيوب داخلية وخارجية، مما يعطي مساحة أكبر.

John Lewis

تعد أهم خطوط الموضة لعلامة جون لويس البريطانية، فهي رائعة وفريدة من نوعها، ولا تجعل العين تشعر بالملل من النظر إليها، والأهم من ذلك أن حقيبة جون لويس تم ابتكارها بعد مشاركة مع علامات تجارية أخرى مثل Eastpakو Barbour. وهي مثالية لحمل الكتب المختلفة والتنزه بشكل عام.

Smythson

تلك الحقيبة البريطانية الرائعة تتميز بسحرها الكبير، وملاءمتها لجميع الفئات العمرية، فهي رائعة بالنسبة للرجال، وأيضاً للطلبة المهتمين بأناقتهم في الجامعات أو المدارس.

Mulberry

هي من الأفضل بكل تأكيد للرجال المحبين للقطع الكلاسيكية الخالدة التي تتميز بالفخامة، ولكن كلاسيكية تصميمها لا تمنع من أنها تلائم جميع العصور وأنماط الملابس الحديث منها والقديم