ما هي آخر كلمات الفنان الأردني الراحل ياسر المصري (شاهد)

وكالات

ظهر الفنان الأردني ياسر المصري قبل ساعات من رحيله بحادث سير على شاشة التلفزيون الرسمي في برنامج "صباحات العيد".



وتحدث الفنان الراحل عن عمل تاريخي كان مقررا أن يشارك فيه ويلعب دور البطولة إلى جانب الفنان المصري خالد النبوي تحت عنوان "بنو عثمان".



وتوفي المصري إثر حادث سير أول أمس خلال مساعدته أحد جيرانه في دفع باص معطل بمدينته الزرقاء شرقي العاصمة عمان.



وكانت آخر رسائل المصري في نهاية البرنامج موجهة لوالدته حين قاطع المذيعين وقال "أحب أصبح على أمي وأقول لها كل عام وهي بخير". وبعد ساعات من اللقاء توفي في السير.





وخلال اللقاء قال الفنان الراحل إنه يطمح لأداء أدوار الصحابي حمزة بن عبد المطلب وقائد المجاهدين الليبيين عمر المختار إلا أنه أشار إلى صعوبات بسبب الكلفة المالية لهذه الأعمال.



يذكر أن المصري برع في أداء الأدوار البدوية وشارك في العديد من المسلسلات البدوية الأردنية.