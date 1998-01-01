صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

وكالات / سما /

بعد إنتشار أخبار سابقاً تتحدث عن خلاف بين الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​ والمحامية البريطانية من أصول لبنانية ​أمل علم الدين​ زوجة الممثل العالمي ​جورج كلوني​، وذلك بسبب وقوف الثنائي كلوني إلى جانب الممثل العالمي ​براد بيت​ قي قضية طلاقه من جولي.



إضافة إلى إعتقاد جولي أن علم الدين تنافسها عل لقب “سيدة هوليوود الأولى في الأعمال الخيرية”، ها هو صديقها يؤكد هذه الأخبار ويتحدث عن الغيرة الشديدة التي تشعر بها جولي تجاه علم الدين.



وأشار صديقها المقرب لـPage Six أن جولي تكره الاهتمام الكبير بعلم الدين ، فهي جميلة وذكية ولها ذوقها الخاص في عالم الموضة إلى جانب أن لها عائلة رائعة وتفعل أعمال إنسانية مهمة، الأمر الذي يجعلها تظن إنها تسرق منها الأضواء بسبب كل ما سبق.

