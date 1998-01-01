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نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

السبت 25 أغسطس 2018 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين



وكالات / سما /

عندما أعلنا خطوبتهما رسمياً، تعرض الامير هاري وميغان ماركل للكثير من الانتقادات خصوصاً أن الاخيرة مطلقة وقد سبق لها أن تزوجت وارتدت فستاناً لا يليق بالاميرات. 

  لكن ميغان ماركل ليست النجمة الوحيدة التي تزوجت أكثر من مرة، بل تنضمّ اليها لائحة طويلة من النجمات العالميات والعربيات اللواتي تزوجن أكثر من مرتين، فمن هنّ تلك النجمات يا ترى؟

غادة عبد الرازق  

من النجمات اللواتي تزوجن أكثر من مرة، نذكر الممثلة المصرية غادة عبد الرازق التي تزوجت أول مرة عندما كانت في الـ17 من عمرها. وقد تزوجت حتى الآن 5 مرات.

   


كيم كارداشيان

  ليس كايني ويست زوج كيم كارداشيان الوحيد بل هو زوجها الثالث إذ سبق لها أن تزوجت مرتين قبله. يذكر أنها تطلقت من زوجها الثاني بعد مرور 72 يوم فقط من الزفاف.

فيفي عبده     كسرت الممثلة المصرية فيفي عبده الرقم القياسي لناحية عدد الزيجات، إذ تزوجت حتى الآن 6 مرات. وآخر أزواجها هو رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي.

جينيفر لوبيز     على غرار كيم كارداشيان، لم ينجح زواج جنيفر لوبيز الأول ولا الثاني فتزوجت للمرة الثالثة ورغم انجابها توأميها إيمي وماكس، إلا أنها تطلقت مجدداً في العام 2011.


 

#نجمات #الزواج

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