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تفاصيل وفاة بطل "مسلسل نمر بن عدوان".. قدم المساعدة فلقي حتفه!

الجمعة 24 أغسطس 2018 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل وفاة بطل "مسلسل نمر بن عدوان".. قدم المساعدة فلقي حتفه!



عمان - سما -

كشف مصدر مقرب من الفنان الأردني الراحل یاسر المصري، عن تفاصیل الحادث الذي تعرض له مساء أمس الخمیس في الزرقاء وأودى بحياته عن سن لم تتجاوز الـ48 عاما.

وقال المصدر، إن المصري كان في زیارة لعائلة شقیقه في منطقة ضاحیة مكة بمحافظة الزرقاء، وأثناء عودته إلى منزله شاھد حافلة صغیرة معطلة لجار شقیقه، فترجل من مركبته وعرض المساعدة، وصعد إلى الحافلة في محاولة لتشغيلها لكنه فقد السیطرة عليها واصطدم بسور، بحسب ما نقله موقع "خبرني" الأردني.

وتم نقل المصري وشخص آخر إلى مستشفى جبل الزیتون، حیث فارق الحیاة متأثرا بإصابته.

من جهته، أعلن مصدر أمني أردني، أن الحادث وقع في حوالي الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الأردن غربي العاصمة عمان.

وأشار إلى أن الحادث وقع بين مركبة خصوصي كانت متوقفة من دون سائق وباص خصوصي، حيث نتج عن الحادث وفاة الممثل الأردني، وإصابة شخص آخر حالته بليغة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي آخر ما كتبه الفنان الراحل قبل ساعات من رحيله عبر صفحته على شبكة "فيسبوك"، وقال فيه معلقا على منشور صديقه المخرج الأردني فايز دعيبس "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا".

وجاء هذا التعليق على منشور دعيبس الذي قال فيه، "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".

وسيشيع جثمان المصري اليوم الجمعة، إلى مقبرة الهاشمية في محافظة الزرقاء.

وكان الراحل يصور مسلسلا جديدا بعنوان "درب الشهامة"، وعُرف المصري بأعماله الدرامية والبدوية في الأردن ودول الخليج العربي.

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