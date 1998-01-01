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اتهام جديد للممثل الأمريكي كيفن سبايسي بالاعتداء الجنسي

الجمعة 24 أغسطس 2018 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام جديد للممثل الأمريكي كيفن سبايسي بالاعتداء الجنسي



وكالات / سما /

يواجه الممثل الأمريكي المعروف كيفن سبايسي، اتهاماً جديداً بالاعتداء الجنسي، بحسب ما أعلن مصدر قضائي أمريكي.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في لوس أنجليس إن “دعوى اعتداء جنسيّ قدّمت، تتعلّق بكيفن سبايسي”.

وسبق أن فُتح تحقيق في نيسان/أبريل الماضي مع الممثل حول قضية مماثلة تعود أحداثها إلى العام 1992، رفعها رجل.

ولم يقدّم المتحدث أية توضيحات حول الدعوى الجديدة، مكتفياً بالقول إنها “قيد التحقق”.

ويواجه الممثل الحائز على جائزة “أوسكار” مرتين، اتهامات من عشرات الأشخاص بالتحرّش الجنسي.

وكان الممثل أنتوني راب، أول من اتهم كيفن سبايسي بالاعتداء الجنسي عليه حين كان عمره 14 عاماً، فيما كان سبايسي البالغ من العمر اليوم 59 عاماً في السادسة والعشرين.

وأطاحت هذه الاتهامات بعمل كيفن سبايسي واضطر لترك دوره في مسلسل “هاوس أوف كاردز″ الذي يصوّر كواليس السياسة الأمريكية.

#ممثل أمريكي #كيفن سبايسي #الاعتداء الجنسي

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