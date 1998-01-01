كيم كارداشيان متهمة بالسرقة وتسعى لتسوية القضية

وكالات / سما /

تسعى نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان من خلال محاميها، لإجراء تسوية بقضية رفعت عليها تتهمها بسرقة شعار خاص بعطرها الجديد.

وفي شهر تموز تم الكشف عن رفع دعوى قضائية ضد كارداشيان (37 عاما)، بتهمة سرقة شعار شركة تسويق، تدعى “فايبس″ لحساب الشعار الخاص بعطرها الجديد، والذي يحمل نفس الاسم.

ولا يتشابه شعار عطر كيم كارداشيان الجديد مع شعار الشركة في الاسم فحسب، بل أيضا في أن الاسمين متواجدين بداخل “فقاعة تفسيرية”.

وقالت شركة “فايبس ميديا” في دعواها القضائية، إن شركة كيم كارداشيان لمستحضرات التجميل، سرقت شعارها، الذي تم تسجيله في عام 2012.

ووفقا لوثائق القضية، فإن شركة “فايبس ميديا” كانت على اتصال بمحامي كيم كارداشيان، وأسفرت مناقشاتهما عن “محاولة لإيجاد حل لهذه المسألة بشكل ودي”.

وأمضت كيم كارداشيان، الأشهر القليلة الماضية، في الترويج بحماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخط عطورها الجديد، الذي يتكون من ثلاثة روائح، هي “كيموجي فايبس″ و”كيموجي شيري” و”كيموجي بيتش”.

ووفقا لموقع “تي إم زي” الامريكي، فإن كيم كارداشيان حققت أرباحا فورية، عقب طرحها لعطورها الثلاثة، في 17 تموز، إذ جنت 5 ملايين دولار في أول 5 دقائق فقط.

وكانت كيم كارداشيان حققت أرباحا خيالية في وقت قياسي، من أدوات التجميل التي تحمل اسمها، إذ أنها حصدت مبلغ 14 مليون دولار، خلال الثلاث ساعات الأولى، من طرحها لعصى الكونتور التجميلية، في حزيران 2017.