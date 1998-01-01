جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

كيم كارداشيان متهمة بالسرقة وتسعى لتسوية القضية

الجمعة 24 أغسطس 2018 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيم كارداشيان متهمة بالسرقة وتسعى لتسوية القضية



وكالات / سما /

تسعى نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان من خلال محاميها، لإجراء تسوية بقضية رفعت عليها تتهمها بسرقة شعار خاص بعطرها الجديد.

وفي شهر تموز تم الكشف عن رفع دعوى قضائية ضد كارداشيان (37 عاما)، بتهمة سرقة شعار شركة تسويق، تدعى “فايبس″ لحساب الشعار الخاص بعطرها الجديد، والذي يحمل نفس الاسم.

ولا يتشابه شعار عطر كيم كارداشيان الجديد مع شعار الشركة في الاسم فحسب، بل أيضا في أن الاسمين متواجدين بداخل “فقاعة تفسيرية”.

وقالت شركة “فايبس ميديا” في دعواها القضائية، إن شركة كيم كارداشيان لمستحضرات التجميل، سرقت شعارها، الذي تم تسجيله في عام 2012.

ووفقا لوثائق القضية، فإن شركة “فايبس ميديا” كانت على اتصال بمحامي كيم كارداشيان، وأسفرت مناقشاتهما عن “محاولة لإيجاد حل لهذه المسألة بشكل ودي”.

وأمضت كيم كارداشيان، الأشهر القليلة الماضية، في الترويج بحماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخط عطورها الجديد، الذي يتكون من ثلاثة روائح، هي “كيموجي فايبس″ و”كيموجي شيري” و”كيموجي بيتش”.

ووفقا لموقع “تي إم زي” الامريكي، فإن كيم كارداشيان حققت أرباحا فورية، عقب طرحها لعطورها الثلاثة، في 17 تموز، إذ جنت 5 ملايين دولار في أول 5 دقائق فقط.

وكانت كيم كارداشيان حققت أرباحا خيالية في وقت قياسي، من أدوات التجميل التي تحمل اسمها، إذ أنها حصدت مبلغ 14 مليون دولار، خلال الثلاث ساعات الأولى، من طرحها لعصى الكونتور التجميلية، في حزيران 2017.

#كيم كارداشيان #السرقة

أخبار ذات صلة

كيم

كيم كارداشيان تحقق 10 ملايين دولار في يوم !

كيم

كيم كارداشيان ترغب باستئجار سوبر ماركت!

كيم

متجر يحقق أمنية كيم كارداشيان الغريبة !

كيم

كيم كارداشيان توجه رسالة قاسية لدونالد ترامب!

undefined

كيم كارداشيان ترفض مبلغ 5 مليون دولار... والسبب مفاجئ!

سي.إن.إن: احتجاز كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح داخل غرفتها بفندق بباريس

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: هل الترتيبات مع حماس لها علاقة بإخفاء ما حدث قرب زيكيم؟

جريمة بشعة تهز مصر ثالث أيام العيد

نقابة الصحفيين تحذر "حماس" من التعرض لتلفزيون فلسطين والعاملين به في غزة

الصالحي: اتفاق اوسلو يعطينا حقوقا أكثر من اتفاق التهدئة بغزة الآن

قطر تعترف بالاتصالات مع تل ابيب وتناشد وضعَ حدٍّ للكارثة الإنسانية بغزة

أميركا توجه الاتهام لسامانثا الحسني أرملة قناص داعش

ترامب: ستصبحون فقراء جدا في حال عزلي

الأخبار الرئيسية

مواجهات- ارشيف

إصابة شاب شرق قطاع غزة في جمعة "الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية"

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يعترف بتفاوض تل ابيب مع حماس ويؤكد : "لا علاقة لي بتسوية غزة ولن اكون طرفا فيها "

حماس

حماس ترد على تحذيرات الاحتلال بفرض الرئيس عباس عقوبات جديدة على غزة

عباس - ارشيف

الاجهزة الأمنية الاسرائيلية تحذر : عقوبات جديدة للرئيس عباس على غزة الاسبوع القادم

j

الاحتلال يزعم : الأمن الفلسطيني يحبط عملية ضخمة للجهاد الاسلامي بالضفة كانت ستنسف التهدئة