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وفاة الممثل الأردني ياسر المصري

الجمعة 24 أغسطس 2018 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الممثل الأردني ياسر المصري



عمان/ وكالات/

توفي الممثل الأردني المعروف ياسر المصري إثر تعرضه لحادث سير ليل الخميس.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن المصري نقل إلى مستشفى في مدينة الزرقاء لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب المصري، قائلا في تصريحات صحفية: "بوفاة الفقيد خسر الفن الأردني أحد أعمدته الذي كان له حضور كبير على الساحتين المحلية والعربية".

وكانت موهبة الفنان الراحل قد تفجرت في عام 2007 في المسلسل البدوي "نمر بن عدوان"، الذي أدى فيه دور أمير شعراء البادية العربية بإتقان وتألق، وكان أول دور بطولة مطلقة له.

وشارك في العديد من المسلسات الأردنية والعربية التاريخية والبدوية، كما شارك بالعديد من المهرجانات المحلية والعربية من خلال مجموعة من العروض المسرحية، إذ عمل مدربا للفرقة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة، ممثلة الأردن في معظم المهرجانات العربية والدولية حتى نهاية عام 2007.

#ياسر المصري #الارن #وفاة

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