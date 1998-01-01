تطوّر في أزمة الحضانة بين أنجلينا جولي وبراد بيت

وكالات / سما /

مازالت تتفاقم أزمة حضانة الأطفال بين كل من براد بيت وأنجلينا جولي؛ ومؤخراً كشفت العديد من التقارير الإعلامية عن وصول الثنائي لحل يرضي الطرفين.

كشف تقرير أنّ الثنائي توصلا إلى اتفاق مؤقت في معركة الحضانة الشرسة بينهما، ووفقاً لأحد المصادر، فإنّه تمّ الاتفاق على الترتيب المُؤقّت بين الطرفين لرؤية براد للأطفال.

وتابع المصدر أنّ أنجلينا وضعت مشاكلها مع براد جانباً وقرّرت أن تستمتع مع أطفالها بالأيام القليلة الباقية من الصيف قبل بدء الدراسة ورصدتها الكاميرات وهي تتسوق برفقة شيلوه (12 عاماً) وزهرة (13 عاماً) حيث كانت السعادة واضحة عليهم.

يذكر أنّ أنجلينا كانت قد طلبت الطلاق من براد بيت في أيلول/سبتمبر 2016 بعد عامين من الزواج وأكثر من عشر سنوات من العلاقة العاطفية.