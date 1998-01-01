جورج كلوني يتربع على عرش أعلى الممثلين دخلا

وكالات / سما /

تربع الممثل الأميركي، جورج كلوني، الأربعاء، على عرش أعلى الممثلين دخلا، بفضل ما حصل عليه من إيرادات بيع شركته المنتجة لمشروب التكيلا.

وقالت مجلة "فوربس" إن كلوني جنى ما يقدر بنحو 239 مليون دولار بين يونيو 2017 ويونيو 2018، فيما يمثل أعلى الإيرادات في مسيرته الفنية الممتدة عبر 35 عاما في السينما والتلفزيون.

وباع كلوني، الذي لم يلعب دور البطولة في أي فيلم لهوليوود منذ فيلم الإثارة البوليسي (ماني مانستر) عام 2016، شركة كاساميغوس التي تنتج التكيلا والتي شارك في تأسيسها لشركة دياجيو البريطانية للمشروبات الروحية في يونيو 2017.

وتفوقت إيراداته من عمله على الشاشة وخارجها على إيرادات دواين "ذا روك" جونسون الذي حل في المرتبة الثانية، بما يقدر بنحو 124 مليون دولار بفضل فيلمه (جومانجي: ويلكوم تو ذا جانجل) ومشاريع أخرى.

ووفق ما نقلته رويترز عن فوربس، فقد كسب الممثلون في المراكز العشرة الأولى نحو 784 مليون دولار مجتمعين، ليتفوقوا مرة أخرى على قائمة المراكز العشرة لأعلى الممثلات أجرا واللاتي جنين 186 مليون دولار مجتمعات في الفترة ذاتها.