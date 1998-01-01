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تشييع جثمان الفنان الفلسطيني سمير سلامة في فرنسا

الخميس 23 أغسطس 2018 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الفنان الفلسطيني سمير سلامة في فرنسا



رام الله /سما/

جرى، الأربعاء، تشييع جثمان الفنان التشكيلي الفلسطيني سمير سلامة إلى مثواه الأخير في فرنسا، بعد القاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل أشقائه، وأقربائه، والأصدقاء.

ووضعت أكاليل من الزهور باسم الرئيس محمود عباس، ومؤسسة الشهيد ياسر عرفات، وعائلة الفقيد، على ضريحه، وبحضور طاقم سفارة فلسطين لدى فرنسا.

وتوفي الفنان سلامة في الخامس عشر من آب الجاري، عن عمر يناهز ( 74 عاما)، بعد صراع طويل مع المرض دام لأكثر من 8 سنوات.

ومنحه الرئيس في الثامن والعشرين من تشرين الأول للعام 2017 وسام الثقافة والفنون والعلوم (مستوى التألق)، تقديرا لسيرته ومسيرته الثقافية والفنية، ودوره في تأسيس قسم الفنون التشكيلية والإعلام الموحد في منظمة التحرير. 

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