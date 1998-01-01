أفضل الأحذية الرياضية الرجالية 2018

وكالات / سما /

بكل تأكيد تلعب الأحذية الرياضية الرجالية دوراً بارزاً وهاماً في حياة جميع الرجال المهتمين بالأناقة في الوقت الحالي، فالأحذية الرياضية الرجالية تحولت من مجرد أحذية مخصصة لممارسة التمارين والألعاب الرياضية إلى أحد أهم روافد الموضة والأناقة الرجالية بسبب المرونة الكبيرة التي تمنحها للرجل على صعيد اختياراته لملابسه سواء كان الأمر متعلقاً بأزياء الكاجوال أو الملابس الكلاسيكية، كما أن الأحذية الرياضية تمنح الرجل راحة كبيرة للغاية بشكل يجعلها رفيقة دائمة للرجل في جميع المناسبات تقريباً .

فمنذ تطعيم مصممي الأزياء والموضة الرجالية مجموعاتهم بالأحذية الرياضية الرجالية ارتفعت أهمية تلك الأحذية الرياضية بالنسبة للرجل كما شهدت الأحذية الرياضية الرجالية تطوراً كبيراً يتماشى مع التقدم الذي شمل التصميمات الخامات التي تصنع منها تلك الأحذية الرياضية .

وفي التقرير التالي سوف نساعدك على حسم اختيارك بشأن شراء أفضل الأحذية الرياضية الرجالية عام 2018، والتي انتشرت بشكل كبير بين الرجال بسبب تكاملها الكبير مع أي طلة يختارها الرجل سواء كانت كلاسيكية أو كاجوال .

1- أحذية نايكي -Nike- الرياضية

دون أدنى شك تعتبر شركة نايكي الأمريكية أحد أقطاب صناعة الأحذية الرياضية الرجالية وغير الرجالية في التاريخ، فلقد قدمت الشركة الأمريكية العديد من الإصدارات الخالدة في عالم صناعة الأحذية الرياضية التي لا تزال تغزو الأسواق حتى اليوم مثل آير ماكس "Air Max" و آير فورس "Air Force" بجانب آير جوردن "Air Jordan" .

وبالتأكيد تتمتع هذه العلامة التجارية العملاقة بسجل طويل وحافل من الأحذية الرياضية ذات الأداء العالي والتصميم المبتكر الذي يتميز بمرونة كبيرة جعلت الرجال يتجهون إلى استخدام الأحذية الرياضية حتى عند ارتداء البدل الرجالية الرسمية .

2- أحذية أديداس -Adidas- الرياضية

لقد أنتج سباق التسلح التكنولوجي المستمر بين كبار أفضل ماركات الأحذية الرياضية إلى تواجد تصاميم رائعة وجذابة للغاية ولعل شركة أديداس "Adidas" الألمانية المنافس الرئيسي لشركة نايكي "Nike" الأمريكية أحد أقوى ماركات صناعة الأحذية الرجالية بكل تأكيد.

فالتكنولوجيا الألمانية والصلابة التي تشتهر بها شركة أديداس بجانب أناقة الأحذية الرياضية التي تنتجها مصانعها جعلت إصدارات كلاسيكية مثل سوبر ستار "Super Star" وستان سميث "Stan Smith" بالإضافة إلى جازيل "Gazelle" من أهم الأحذية المتواجدة داخل خزانة معظم رجال كوكب الأرض .

والجدير بالذكر أن Adidas الألمانية هي أولى شركات صناعة الأحذية الرياضية التي تفتتح مصنعاً يعمل بالكامل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأحذية الرياضية .

3- أحذية كونفرس - Converse- الرياضية

نحن نتحدث هنا عن شركة لصناعة الأحذية الرياضية يمتد تاريخها لأكثر من 100 عام؛ لذلك تواجدها الدائم في قائمة أفضل الأحذية الرياضية الرجالية أمر طبيعي للغاية.

وقد أحدث ابتكار أحذية كونفرس "Converse" الرياضية التي صُنعت خصيصاً لكرة السلة عام 1917 زلزالاً كبيراً في الولايات المتحدة يشابه الذي أحدثه اختراع التليفزيون والهواتف المحمولة والإنترنت.

والمثير للدهشة والإعجاب هو عدم تغير تصميم أحذية كونفرس الرياضية منذ ابتكارها لأول مرة عام 1917 حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من ذلك فهي من بين الأكثر انتشاراً على مستوى العالم .

4- أحذية نيوبالانس -New Balance- الرياضية

من أعرق وأهم ماركات صناعة الأحذية الرياضية على مستوى العالم، فالشركة الأمريكية التي تأسست على يد مهاجر إنجليزي عام 1906 تخصصت في البدايات بإنتاج الأحذية الطبية حتى عام 1938 عندما قدمت الشركة أول وأخف الأحذية الرياضية الرجالية في هذا الوقت، والمصنوعة من جلد حيوان الكنغر لتبدأ الشركة بعد ذلك في كتابة اسمها بين عمالقة صناعة الأحذية الرياضية في العالم وأصبحت من أهم منتجي أحذية الألعاب الرياضية مثل الملاكمة والبيسبول بجانب وكرة السلة بالإضافة إلى التنس .

5- أحذية بوما - Puma- الرياضية

على الرغم من الهدوء النسبي الذي يحيط بشركة بوما "Puma" الألمانية من حيث الدعاية المكثفة لأحذيتها الرياضية؛ إلا أن هذا لا يمنع أن لها حصة ليست بالقليلة في تفضيلات الرجال فيما يخص الأحذية الرياضية الرجالية وفي عام 2018 تألقت بوما في إصدار أشكال وتصاميم مختلفة من الأحذية الرياضية سواء فيما يخص أحذية chunky Sneakerالضخمة أو الأنواع الأخرى من الأحذية الرياضية المختلفة .

6- أحذية فانس -Vans- الرياضية

تتمتع أحذية فانس "Vans" الأمريكية العريقة بتاريخ طويل من العلاقات الوثيقة بين اختيارات الرجال والأحذية الرياضية الرجالية، فبسبب تنوع ألوان إصدارات أحذية ماركة فانس وسهولة ارتدائها وأسعارها الجيدة أصبحت من الاختيارات الأكثر انتشاراً سواء بين الرجال المحبين للطلة الرياضية الخفيفة أو حتى الكلاسيكية، وذلك بارتداء الألوان الداكنة على البدل الرجالية الكلاسيكية .

7- أحذية غوتشي -Gucci- الرياضية

ساهم أليساندرو ميشيل مدير التصميم داخل أحد أعرق علامات الموضة والأناقة غوتشي"Gucci" من اكتساب ثقة الكثير من الرجال فيما يخص الأحذية الرياضية الرجالية، وذلك بسبب الجودة العالية والفخامة الرياضية الكبيرة والتطريزات والنقوشات الخاصة بعلامة غوتشي "Gucci" والتي جعل من تلك الأحذية الاختيار المفضل للأثرياء ومحبي الأناقة الباحثين عن الراحة البعيدة عن الرسميات .

8- أحذية ريبوك -Reebok- الرياضية

بالنسبة لعشاق دمج الأحذية الرياضية الرجالية بالملابس الكلاسيكية والبدل الرجالي الرسمية فإن أحذية ريبوك "Reebok" الرياضية يجب أن تكون من أفضل الاختيارات على الإطلاق، فتصميماتها الجلدية وأشكالها الخارجية جعلتها من أكثر الأحذية الرياضة الرجالية تكاملاً من حيث ما تضيفه من لمسات أنيقة للرجل أياً كان أسلوب الملابس الذي يفضل ارتداؤه.

9- أحذية كومن بروجيكتس - Common Projects- الرياضية

فيما يخص الجمع بين الفخامة والأناقة والراحة فإن أحذية كومن بروجيكتس الرياضية الفاخرة يجب أن تتواجد داخل خزانة كل رجل يحب الاقتراب بقوة من التكامل فيما يخص ما يرتديه من أحذية رياضية، فالجلد الإيطالي وإتقان صناعة هذا الحذاء المُنتج لأول مرة عام 2004 يدوياً يضعان علامة كومن بروجيكتس ضمن قائمة الأفضل في عالم الأحذية الرياضية الفاخرة المصصمة خصيصاً لمحبي الجمع بين الطلة الكلاسيكية والكاجوال .

10- أحذية بالنسياغا -Balenciaga- الرياضية

دون شك استطاع خبير الأزياء الجورجي Demna Gvasalia إضافة لمسته الخاصة في عالم الأحذية الرياضية الرجالية بإنتاجه لأحذية بالنسياغا الفريدة من نوعها والتي تتمتع بنمط خاص وعصري في أغلبه يتماشى مع الرجل صاحب الذوق غير التقليدي في اختيار ما يرتديه من ملابس .