نجوم الطرب العربي يحتفلون بعيد الأضحى مع جماهيرهم في مصر

وكالات / سما /

دائما ما تكون الأعياد فرصة لإقامة الحفلات لكبار المطربين، الذين يتسابق معجبوهم لحجز أماكن في هذه الحفلات للاستمتاع بمطربيهم المفضلين والاحتفال معهم بهذه الأعياد.



وتشهد مصر في عيد الأضحي المبارك، الذي يحل اليوم الثلاثاء، عددا كبير من الحفلات، حيث فضل كثير من مطربي مصر والوطن العربي الاحتفال بعيد الأضحي مع الجماهير المصرية، حيث تحيي المطربة أصالة حفلة في الساحل الشمالي ثالث أيام الأضحى، لتقدم باقة من أجمل أغانيها، ويحيي المطرب محمد عبده حفلة في القاهرة في فندق «فورسيزونز نايل بلازا» خامس أيام الأضحى. من المتوقع أن يحضرها عدد كبير من الجمهور العربي، وتعد التذاكر من الأعلى سعراً، وقد تصل إلى ألفي جنيه.

ويعود «الكينغ» محمد منير إلى جمهوره بعد وعكة صحية ألمت به أبعدته عن الساحة أشهراً عدة، ويستعد لإقامة إحدى أهم الحفلات المنتظرة في الساحل الشمالي ثالث أيام الأضحى. وتتراوح أسعار التذاكر بين 250 جنيهاً و500 جنيه، ومن المتوقع أن يتخطى الحضور 20 ألفاً كعادة حفلات النجم الكبير.



وتحيي المطربة شيرين عبدالوهاب، وبهاء سلطان، وعبد الفتاح الغريني، حفل عيد الأضحى المبارك، يوم 27 أغسطس/ آب ، في فندق ريتز كارلتون، في حفل غنائي هو الأضخم في القاهرة. وتقدم شيرين عبدالوهاب في الحفل باقة من أجمل أغانيها منها؛ على بالي، وحبيت، ومشاعر، وطريقي، ولسه في الأيام أمل، ومنى عيني، وكده يا قلبي.

ويحيي «الهضبة» عمرو دياب حفلة في رابع أيام عيد الأضحى في «غولف بورتو مارينا» في الساحل الشمالي، ويقدم خلال الحفلة الأغاني الأربع، التي طرحها من ألبومه الجديد «كل حياتي» المقرر إطلاقه خلال شهر أكتوبر/ تشرين المقبل.



ويستعد عازف الكمان عزمي مجدي لإحياء أولى حفلاته الموسيقية فى عيد الأضحى، عبر مشاركته الخاصة في افتتاح احتفالية النجم سامو زين، في المنصورة، وذلك على مسرح نادي التجديف، مساء السبت المقبل.



بينما يحيي الفنان تامر حسني حفلا غنائيا في «نادي الشمس»، ثالث أيام عيد الأضحى، ومن المقرر أن يقدم مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة، من ألبوم «عيش بشوقك»، والذي حققت بعض أغانيه نجاحا كبيرا.



رامي صبري، يحيي حفلا ثالث أيام العيد في محافظة بني سويف جنوب القاهرة في شمال الصعيد.



أما مفاجأة عيد الأضحى فهي إحياء محمد رمضان أولى حفلاته الغنائية في الساحل الشمالي، وذلك بعد تسوية مشكلاته مع نقابة الموسيقيين، برئاسة هاني شاكر، بعدما كان غنى من دون ترخيص وهو أصبح من الأعضاء المنتسبين إلى النقابة ودفع الرسوم المتوجبة عليه للغناء وإحياء الحفلة.



ويقدم خلال الحفلة أغانيه الشهيرة مثل «نمبر وان» و«الملك»، كذلك عدداً من الأعمال السابقة التي طرحها في أفلامه مثل «أنا أصلا جن وأقوى كارت في مصر»، بالإضافة إلى أغاني إعلاناته السابقة.