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مايكل جاكسون يفقد عرش "الأعلى مبيعا بالتاريخ"

الأربعاء 22 أغسطس 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايكل جاكسون يفقد عرش "الأعلى مبيعا بالتاريخ"



وكالات / سما /

حقق ألبوم "غريتست هيتس" لفريق "إيغلز" رقما قياسيا كأعلى الألبومات مبيعا في التاريخ، ليطيح ألبوم مايكل جاكسون "ثريلير" الذي تقهقر للمركز الثاني بعد تربعه على عرش مبيعات الأغاني العالمية لسنوات.

ومؤخرا أعادت جمعية صناعة التسجيلات الأميركية حساب مبيعات أفضل المجموعات الموسيقية، وأقرت بتفوق الألبوم الذي أنتج بين عامي 1971 و1975، على ألبوم مايكل جاكسون الذي أنتج في عام 1982.

وكان ألبوم"غريتست هيتس" قد تربع لما يقرب لعقد من الزمان كأفضل الألبومات مبيعا، قبل أن يتجاوزها ألبوم "ثريلر" بعد وفاة أسطورة البوب جاكسون في عام 2009، حسبما ذكرت مجلة "بيلبورد" في ذلك الوقت.

ويحتوي ألبوم "غريتست هيتس" على مجموعة مختارة من أغاني جاءت ضمن الألبومات الأربعة الأولى لفريق "إيغلز".

#مايكل جاكسون #مبيعات

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