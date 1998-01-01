داليا مبارك أول مطربة سعودية تُرشَّح لنيل جائزة الـ BAMA

وكالات / سما /

أُعلِنت أخيراً أسماء المرشحين للفوز بجائزة "BAMA 2018"، التابعة لمسابقة "BAMA MUSIC AWARDS" الألمانية العالمية، وقد ضمَّت عديداً من الفنانين البارزين هذا العام، منهم الفنانة داليا مبارك، لتصبح المطربة السعودية الأولى التي تُرشَّح لنيل هذه الجائزة.

وشاركت داليا جمهورها سعادتها بترشيحها للجائزة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، قائلة: "تم اختياري ضمن المرشحين في BAMA 2018 عن فئة أفضل فنانة صاعدة في الشرق الأوسط". وبيَّنت لجمهورها طريقة التصويت، طالبةً منهم التصويت لها.

وقد تفاعل جمهورها ومحبوها معها، مؤكدين تكثيفهم التصويت لها، كما باركوا لها بالخطوة الفنية الكبيرة، مبينين أنهم ينتظرون بفارغ الصبر إعلان النتائج في سبتمبر المقبل، على أن بعضهم استغرب من سرعة وصولها إلى العالمية، حيث إنها لم تخرج للساحة الفنية إلا قبل أربعة أعوام!

يذكر أن المسابقة تقام سنوياً لتكريم عدد من المتميزين في مجال الغناء لعام الجائزة، ويتنافس فيها كبار النجوم من جميع بلدان العالم للحصول على الجائزة، ومن أبرز الحاصلين عليها في العالم العربي الشاب خالد، ومحمد منير، ومحمد حماقي، وعاصي الحلاني، وهيفاء وهبي.