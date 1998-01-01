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لجين عمران: أنا مطلقة وافتخر بذلك ولهذا السبب اخترت الطلاق

الأحد 19 أغسطس 2018 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجين عمران: أنا مطلقة وافتخر بذلك ولهذا السبب اخترت الطلاق



وكالات / سما /

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران عن عدم خجلها من لقب مُطلّقة، مؤكدةً أنها تفتخر بذلك لأنها امرأة قوية واختارت كرامتها وحريتها بكامل إرادتها. 

وأضافت، خلال ردّها على أسئلة متابعيها عبر الإستوري الخاص بحسابها الرسمي على “إنستغرام”: “أنا مطلقة وأفتخر.. لأنني اخترت الطلاق بإرادتي كوني حرة أملك قرار نفسي.. والأهم أني مقتنعة كون راحتي أهم من نظرة المجتمع لي”. 

وقالت لجين: “ذلك أفضل من أكون زوجة مظلومة وتعيسة ومقهورة ومهانة ومحبطة، تفضل أن تكون مذلولة على أن تكون مطلقة مصانة كرامتها محفوظة مكانتها سعيدة وسط أهلها”. 

وتحدّثت عن سبب رفضها الانضمام لمذيعات برنامج “كلام نواعم”، معلقةً: “لي الشرف وبالفعل أتعرض عليا.. لكن أشوف نفسي مع عدد أقل من المذيعات أو المذيعين”. 

وبعد صمتها لفترة طويلة، قررت لجين أن تضع حدًا للأخبار المتداولة بأن المراهق الشهير وناشط مواقع التواصل الإجتماعي ريان جيلر ابنها أو على صلة قرابة بها، قائلة: “الحمد لله لا يوجد صلة قرابة لا من قريب ولا بعيد.. فقط عرفته مثلكم من الإكسبلورر”. 

وأكّدت أنها تتعمّد تجاهل الرد على الشائعات، معلقةً: “باب الشائعات التافهة عمره ما يتسكر.. وكل شائعة تقتلها يتولد غيرها العشرات.. خاصة إذا صاحب الشائعة هو اللي مطلعها لأنه مهووس شهرة”.

#لجين عمران #الطلاق

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