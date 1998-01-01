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ممثلة تكشف المستور: طُلب مني خلع ملابسي من أجل "جيمس بوند"

الأحد 19 أغسطس 2018 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثلة تكشف المستور: طُلب مني خلع ملابسي من أجل "جيمس بوند"



وكالات / سما /

أثناء تجربة أداء خضعت لها في بداية مشوارها الفني من أجل الانضمام لأحد أفلام " ​جيمس بوند​ " الشهيرة Die Another Day، كشفت الممثلة الأميركية ​روزاموند بايك​ تفاصيل هذه التجربة، حيث طلب منها أن تتجرد من ملابسها.

وجاء حديثها هذا في مقابلة لها  نشرتها مجلة "الفن" حيث قالت :"كانت أول تجربة لي في فيلم "بوند" وأتذكر حينما قالوا إنني سأسقط ثوبي وحينها أكون مرتدية ملابسي الداخلية".

وأضافت :"لا أعرف كيف حصلت على العزيمة والقوة التي جعلتني أشعر بالحماقة لفعل هذا الأمر، وفكرت أنه من المستحيل أن أنزع ملابسي من أجل تجربة الأداء هذه التي سترسل في جميع أنحاء لوس أنجلوس كي يتم الحكم عليها".

وأشارت إلى أنه طلب منها أن ترتدي ملابس داخلية، فإرتدت ثوباً من الحرير لجدتها، رفضت إزالة ملابسها ولم ترضخ لتلك الأوامر، وهو شيء أعجب به المنتجون، وانتهى بها الأمر بفوزها بالدور وتجسيدها شخصية "ميراندا فروست" أمام بيرس بروسنان في الفيلم الصادر عام 2002.

#ممثلة #جيمس بوند #ملابس

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