تعرف على الممثلات الأكثر دخلا لعام 2018

القاهرة /وكالات/

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية للمال والأعمال، أمس الخميس، قائمتها السنوية لأعلى 10 ممثلات أجرًا للعام الحالي 2018، والتي شملت مفاجأة، هي خروج الفائزة بالمركز الأول في العام الماضي، إيما ستون، من قائمة هذا العام.

المركز العاشر: جال جادوت

جاءت في المركز الأخير وللمرة الأولى في تاريخ مجلة “فوربس″، الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، بأجر يصل إلى 10 ملايين دولار، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من تجسيدها لشخصية البطلة الخارقة “واندر وومان”، في أفلام “دي سي”، والذي تستعد للظهور به في جزء جديد يحمل اسم “واندر وومان 1984″، الذي سيعرض في العام المقبل 2019.

المركز التاسع: ميليسا مكارثي

تفوقت الممثلة الكوميدية الأمريكية، ميليسا مكارثي على جال جادوت، بحصولها على أجر 12 مليون دولار، عن أفلامها المقبلة “ذا هابي تايم” والدراما “كان يو أفر فورجيف مي”.

المركز الثامن: كيت بلانشيت

جاءت الممثلة الأسترالية، الحائزة على الأوسكار، كيت بلانشيت، في المركز الثامن، بأجر 12 مليون ونصف المليون دولار، من دورها الشرير في ثالث وأحدث أفلام البطل الخارق “ثور” لعام 2017، بعنوان “راجناروك”، بالإضافة إلى بطولتها للفيلم الجديد “ذا هاوس ويذ إيه كلوك إن إتس وولز”.

المركز السابع: جوليا روبرتس

تتلقى الممثلة الأمريكية، جوليا روبرتس أجرًا 13 مليون دولار، حصيدة أفلامها الناجحة في الماضي، بالإضافة إلى النجاح الذي حققته من أحدث أفلامها “واندر”، الذى بلغت إيراداته العالمية 310 ملايين دولار، وتلعب في أحداثه دور أم لطفل مشوه.

المركز السادس: ميلا كونيس

تمكنت الممثلة الأمريكية من أصول أوكرانية، ميلا كونيس، من التفوق على المخضرمة جوليا روبرتس، ليصل أجرها إلى 16 مليون دولار، وذلك عن بطولتها الصوتية في مسلسل الكرتون الكوميدي للبالغين، “فاميلي غاي”، ومن نجاح الجزء الثاني من فيلمها “باد مامز كريسماس″، الذي جنى إيرادات بلغت 130 مليون دولار، في مقابل أن ميزانية إنتاجه بلغت 28 مليون دولار فقط.

المركز الخامس: ريس ويذرسبون

جاءت الممثلة الأمريكية، ريس ويذرسبون (42 عاما) في المركز الخامس، بتحقيقها 16.5 مليون دولار.

المركز الرابع: جنيفر لورانس

احتلت المركز الرابع في القائمة، الأمريكية جنيفر لورنس (28 عاما)، والتي جسدت دور البطولة في فيلمين لم يحققا نجاحا كبيرا، هما “ماذر” و”ريد سبارو”، لكن العائدات استمرت من دورها في سلسلة أفلام “إكس من” وعقود مع دار أزياء كريستيان ديور، وحققت لورانس دخلًا بلغ 18 مليون دولار، أي أقل بـ6 ملايين دولار عما جنته في العام السابق.

المركز الثالث: جنيفر أنيستون

جاءت الأمريكية جنيفر أنيستون (49 عاما) التي مازالت تحقق مكاسب من مسلسل “فريندز” منذ التسعينيات في المرتبة الثالثة، بدخل بلغ 19.5 مليون دولار، كما حصلت على أموال من دعمها لمنتجات تروج لها.

المركز الثاني: أنجيلينا جولي

جنت الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي (43 عاما) 28 مليون دولار، بما يعود الفضل فيه بشكل كبير لأجرها عن الجزء الثاني من فيلم “ماليفسنت”، والمقرر عرضه في عام 2020.

المركز الأول: سكارليت جوهانسون

دفع تجسيد الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن لدور البطلة الخارقة “بلاك ويدو” أو “الأرملة السوداء” في عالم “مارفل السينمائي” باسمها ليتصدر قائمة “فوربس” السنوية لأعلى الممثلات أجرًا، أمس الخميس متقدمة على النجمة أنجلينا جولي.

ووفقًا لحسابات “فوربس″، فقد حصلت جوهانسن (33 عامًا) على 40.5 مليون دولار من العائدات، قبل خصم الضرائب، في الفترة بين الأول من يونيو 2017 وحتى الأول من يونيو العام الجارى، ما يعني أنها ضاعفت دخلها أربع مرات عن العام السابق.

وجسدت جوهانسن دور الأرملة السوداء في فيلم “أفينجرز: إنفينيتي وور”، الذي حقق نجاحا كبيرا هذا العام، وستعود لذات الدور العام المقبل في الجزء التالي من إنتاج استوديوهات “مارفل” التابعة لوالت ديزني.

ومن المقرر أن تصدر مجلة “فوربس″، قائمتها لأعلى 10 ممثلين أجرًا في الأسبوع المقبل.