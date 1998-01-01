كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

وكالات / سما /

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر حفلاً في منطقة فقرا. وافتتحه بأغنية "عيد العشاق".



وبعد ذلك رحب بالحضور وقال معلقاً على عدم انطلاق الحفل في موعده بسبب تأخر بعض الحضور في الوصول: "بالأمس انتظرناكم كثيراً، واليوم أيضاً انتظرنا طويلاً".



وبحسب مجلة لها، توجه كاظم إلى الأشخاص الذين جلسوا وانتظروا بالقول: "لكن لمن يجلسون وينتظرون منذ وقت طويل الحق أيضاً في ألا نجعلهم ينتظرون أكثر. أهلا وسهلا بكم".



وردّ عليه الجمهور بالهتاف فأجاب: "إنتو داوخيني... محبتكن عم بتسببلي كثير مشاكل، بس من غيركن ما فينا نعيش". واعتبر كثيرون أنه قصد بذلك غيرة خطيبته من المعجبات.



