الجينز الأبيض صديقك المفضل هذا الصيف

وكالات / سما /

سراويل الجينز هي المفضلة والأكثر اعتماداً من قبل الرجال حول العالم بشكل عام والرجل العربي بشكل خاص. ولكن حين يتحول لون الجينز إلى الأبيض نجد الانقسام الكبير حوله، فهناك فئة تحبه وفئة تتجنبه كما لو كان الطاعون. ولكن دور الأزياء، ورغم الانقسام الواضح من قبل الرجال حوله، لكنها تملك رأياً مغايراً إذ إنها تدأب وفي كل موسم على وضعه على منصات العروض وهو ما ينفك يظهر في عروض الصيف والربيع عاماً تلو الآخر.. فقصة العشق مع الجينز الابيض لا تنتهي.

في الواقع الجينز الأبيض قد يكون صديقك المفضل خلال الصيف، وذلك لانه سيمنحك طلات مختلفة ومتنوعة من دون عناء يذكر شرط أن تعرف آلية تنسيقه للاستفادة من واقع أنه من قطع الملابس الأكثر تنوعاً لناحية الاستخدام.

الجينز الأبيض والتناقض في الألوان

اللون الأبيض مثالي لفصل الصيف ولا توجد طلة مثالية أكثر من سروال أبيض مع جزء علوي بلون داكن. للحصول على طلة منمقة يمكن اعتماد الأزرق الداكن، كما يمكن اعتماده مع الأسود أو أي لون آخر يروق لك شرط أن يكون داكناً.

ولكن ما يجب معرفته مع هذه الطلة هو أن الجزء العلوي الداكن يجذب الأنظار إلى الجزء العلوي من جسدك، ما يعني إن كنت تملك ساقين قصيرتين أو جسدًا ممتليئًا إلى حد ما فإن هذه الطلة مثالية، لأنها تمنحك الطول.

الجينز الأبيض وطلة اللون الواحد

طلة اللون الواحد ثابتة في كل المواسم.. فهي مثالية مع اللون الأسود وكذلك مع اللون الأبيض. يمكن اعتماد الجينز الأبيض مع تيشرت بيضاء خالية كلياً من أي إضافات أو مع قميص أبيض بلا ياقة وسنيكرز باللون الأبيض للحصول على طلة أنيقة لا تتطلب منك أي عناء يذكر.

ولكن وفي حال كنت تملك بشرة بيضاء يفضل أن تعتمد الأوف وايت للجزء العلوي من الملابس، وذلك كي لا «تتلاشى» وسط اللون الأبيض الطاغي. بهذه الطريقة تحصل على طلة اللون الواحد وتضمن قليلاً من التناقض بين لون بشرتك والتيشرت أو القميص.

الجينز الأبيض والكاجوال الذكي

الصيف هو موسم حفلات الزفاف، ورغم أن مكان إقامة الزفاف وطبيعته يمليان عليك نوعية الملابس التي عليك اعتمادها، إلا أن الجينز الأبيض يمكنه أن يكون حاضراً ضمن طلة الكاجوال الذكي. سروال أبيض مع سترة من اللينين مع قميص بالأزرق الفاتح وربطة عنق داكنة تضمن لك طلة صيفية كاجوال ذكية وأنيقة في الوقت عينه.

عند اعتماد هذه الطلة يجب اختيار ربطة العنق بحذر، وعليه فإن ربطة العنق التقليدية وخصوصاً تلك التي تكون من الحرير ممنوعة كلياً، عليك اعتماد ربطات العنق المحبوكة، وذلك لأنها تتناسب بشكل أفضل مع هذه الطلة.

الأحذية التي تليق بالجينز الأبيض

الجينز الأبيض يبرز وبقوة ولذلك خيارات الحذاء محدودة بشكل أو بآخر. الخيارات المثلى حين يتعلق بالحذاء هي الأسود أو البني، أما الأنماط فيمكنها أن تكون السنيكرز أو اللوفرز أو حتى الحذاء الرياضي. وفي حال كنت من عشاق موضة الريفيرا فإن البوتس خيار مثالي.

التعامل مع مقاس الجينز الأبيض

بشكل عام أي سروال بلون فاتح يعزز العيوب في منطقة الفخذين، لذلك في حال كنت من الفئة الممتلئة والتي تعاني من تضخم في حجم الساقين الأفضل عدم اعتماد الجينز الأبيض. ولكن في حال كنت تملك «القوام» المطلوب فإن المقاس له أهميته البالغة هنا.

السليم أو السكيني من المقاسات المثالية مع الجينز الأبيض، أما الجينز الأبيض الواسع أو الطويل سيجعل طلتك تبدو كارثية، لأن القماش سيتكتل في أماكن مختلفة، وبالتالي لن تحصل على الاناقة التي تسعى إليها.

النقوش والجينز الأبيض

الجينز الأبيض هو جزء محايد من الملابس، وبالتالي الخيارات للقمصان والتشيرت التي يمكن اعتمادها لا حدود لها. في حال كنت تملك الجرأة وتود التجربة قليلاً فإن موضة القمصان المنقوشة الرائجة وبشكل كبير جداً هذا الموسم مثالية مع الجينز الأبيض.

قميص بكمين قصيرين هو الخيار الأفضل، ولكن ما يجب وضعه بالحسبان هو القاعدة الأولى التي تحدثنا عنها، وهي ضرورة أن تكون الألوان متناقضة. أي بغض النظر عن ألوان النقوش الموجودة على القميص، «قاعدة» اللون، أي اللون الأساسي للقميص يجب أن يكون داكناً. يمكن اعتماد القمصان بقاعدة لون خضراء أو زرقاء وحتى حمراء، أما لناحية النقوش فيمكن اعتماد الزهور، الأشكال التروبيكال وحتى الخطوط.

لناحية الحذاء مع هذه الطلات الخيارات متنوعة بشكل أكبر من الطلات الاخرى إذ يمكنك اعتماد الصندل، او السنيكرز، اللوفر الأسود، وحتى أحذية تشلسيا يمكن اعتمادها مع الجينز الأبيض والقميص المنقوش.

الجينز الأبيض مع السترة

فيلد جاكيت أو سترة الحقل هي جزء أزلي من الموضة وهي تجعل الطلة ترتقي إلى مستويات عالية جداً من الأناقة بلمح البصر. رغم أن السترة هذه عادة ما يتم ربطها بالشتاء، ولكن دور الأزياء وخلال المواسم السابقة جعلتها جزءًا أساسيًا من موضة الصيف أيضاً.

الطلة مع سترة الحقل تمنح طلة معاصرة للغاية ومجدداَ نعود إلى القاعدة الأولى لناحية اللون.. اللون يجب أن يكون داكناً. حين تكون السترة باللون الداكن يمكن حينها التلاعب إلى حد ما بلون القميص الذي يمكنه أن يكون من تدرجات اللون الأبيض أو أن يكون داكناً بدوره. لناحية الحذاء النمط الرياضي الريترو هو الخيار المثالي مع هذه الطلة، لأنه يمنحها التميز من دون جعلها تفقد قيمتها وأناقتها.