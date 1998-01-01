شجون الهاجري تكشف السبب الرئيسي لطلاقها للمرة الأولى

وكالات / سما /

صدمت الفنانة الكويتية شجون الهاجري متابعيها حين أعلنت مسبقاً عن خطوبتها لمدير أعمالها الكويتي أحمد البريكي بفترة بسيطة بانفصالهما سريعاً ليشكل الخبر موجة عارمة من التعليقات والانتقادات حول السبب الأساسي لانفصالهما.

تداولت المواقع الإخبارية الإلكترونية والإعلامية أن السبب الرئيسي لانفصالها كان وجود زوجة ثانية لأحمد البريكي دون علم شجون الهاجري.

كشفت النجمة الكويتية مؤخراً من خلال برنامج تلفزيوني عن سبب انفصالها بشكل رسمي أن هنالك من تدخل بينها وبين خطيبها وكشف لها عدة أمور تحت عبارة "سوالف حريم" تسببت بالكثير من المشاكل بينهما التي سبب لها صدمة.

صدمة شجون الهاجري من خطيبها السابق أحمد البريكي جعلتها تصدم الجمهور بخبر طلاقها وانفصالها سريعاً.

شجون الهاجري عاشت فترة طويلة من المشاكل والقضايا بينها وبين أحمد البريكي وانفصلت عنه عاطفياً وعملياً من ثم فاجأت جمهورها بسلسلة أحدث صعبة في حياتها منها اكتئابها وكشفها أنها لقيطة.

أبرز الأعمال الفنية التي أطلت من خلالها الفنانة شجون الهاجري كان مسلسلها الرمضاني لهذا العام بعنوان المواجهة.