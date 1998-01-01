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الكشف عن نوع المخدر الذي تعاطته ديمي لوفاتو!

الأربعاء 15 أغسطس 2018 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن نوع المخدر الذي تعاطته ديمي لوفاتو!



وكالات / سما /

لا تزال قضية تعاطي النجمة العالمية ​ديمي لوفاتو​ لجرعة زائدة من المخدرات وتعرضها لوعكة صحية وفقدانها للوعي ونقلها للمستشفى حديث وسائل الإعلام العالمية، وفي جديد القضية فقد كشفت الجهات المعنية بالتحقيق عن نوعية المخدر الذي تعاطته لوفاتو قبيل فقدانها للوعي ونقلها للمستشفى.

وأفادت صحيفة ديلي ميل أن نوع المخدر كان Oxycodone المستخدم في بعض الحالات الطبية كقاتل للألم ومسكن للأوجاع بالحالات الحرجة، وهو نفس المخدر الذي أدى لمقتل المغني العالمي برنس، ومغني الراب Lil Peep.

يذكر أن لوفاتو تخضع لبرنامج علاجي مكثف للعلاج من الإدمان في المصحة التي دخلتها قبل أيام فور خروجها من المستشفى.

#ديمي لوفاتو #المخدر

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