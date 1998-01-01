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ممثل "باب الحارة" يرتبط بملكة جمال لبنانية

الأربعاء 15 أغسطس 2018 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثل "باب الحارة" يرتبط بملكة جمال لبنانية



وكالات / سما /

تمت خطوبة الممثل السوري ​مجد حنا​ على المودل اللبنانية أنجي جرجس والتي سبق وأن نالت لقب الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال الدانمارك .

مجد شقيق الممثلة ​كندا حنا​ كانت بدايته بفيلم "غرفة لا أكثر" مع المخرج علي الماغوط، ورشح الفيلم ليدخل مهرجان كان في فرنسا، وشارك أيضاً في مسرحية "غرفة شهيد للبيع"بدور البطولة للمخرج غسان جبري، ومن بعدها فيلم "البداية"مع المخرج الماغوط أيضاً.

من أهم أعماله الدرامية مسلسل "​حارة المشرقة​"، يليها مسلسل"​باب الحارة​" بجزئيه الثامن والتاسع، ثم مسلسل " ​لست جارية".

ومن آخر أعماله هذا العام مشاركته في مسلسل "وحدن" وفيلم "دمشق حلب​"، ويحضر لعمل سيتم الإعلان عنه قريباً.

#باب الحارة #لكة جمال #لبنان

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