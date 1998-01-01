حسام جنيد يصدم محبيه بخبر طلاقه من إمارات رزق

وكالات / سما /

صدم الفنان السوري ​حسام جنيد​ كل محبيه حيث أعلن عن انفصاله عن زوجته الممثلة السورية إمارات رزق.

وفي التفاصيل فقد نشر جنيد عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بزوجته إمارات رزق، وعلق عليها بالتالي: "الطلاق احلا شي بهالحياة".

بعض متابعي جنيد تساءلوا ما اذا كان حسابه قد تعرضه للسرقة لكن جنيد حسم الموضوع حيث علق على أحد المتابعين الذي سأله عن حقيقة الطلاق وكتب له "لا مو عنوان اغنيه اصدقائي بتمنى اخد الموضوع بجديه ومانو مهكر حسابي ومانه كزبه نيسان".

يذكر ان جنيد كان قد انفصل سابقاً عن رزق في العام 2014 وعادا لبعضهما في العام 2015.