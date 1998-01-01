أوميغا تطلق ساعة ريلماستر مستوحاة من جينز الدينم

وكالات / سما /

بفضل ما تتمتع به من تصميم موثوق ومقاومة فائقة ضد المجال المغناطيسي، فإنّ ساعة أوميغا ريلماستر الأصلية من العام 1957 تلاءمت تماماً في ذلك الوقت مع حياة الأفراد في الطبقة العاملة. واليوم، فإنّ المجموعة الجديدة تفخر بتكريم ماضيها الصناعي من خلال تقديم نموذج جديد بتصميم مستوحى من جينز الدينم.

وعلى الرغم من أنّ الجينز اليوم يعتبر من صيحات الموضة الرائجة، فإنّه كان يُصنع سابقاً خصيصاً للعمال الكادحين في الغرب الأمريكي.

ولفترة طويلة، أصبح هذا القماش القوي خيار عمّال المناجم وعمّال المصانع والمزارعين، وبالطبع أولئك الذين يعملون في السكك الحديد.

وبالتأكيد فإنّ هذه السراويل المصنوعة من الخامات القوية كانت تتماشى بانسجام مع الساعات على معاصمهم.

وللربط بين هذه الخامات الأيقونية وساعة ريلماستر الجديدة، قامت أوميغا بصنع ميناء مصقول رأسياً على نمط "الجينز الأزرق" مع مؤشرات وعقارب مطلية بطبقة سوبر لومينوفا باللون الرمادي الفاتح.

وتحوي الساعة كذلك عقرب ثوانٍ مركزي "لولي بوب" باللون البيج ومؤشرات ريلماستر بلون درزات جينز الدينم.

وتأتي هذه الإصدارات مع أبزيم ناتو مصنوع من الجينز الأصلي وجلد بني يبطن الجزء السفلي والمشابك، تتوافر الساعة في إصدارة إضافية مع سوارة ستينلس ستيل.

تتبع الساعة الجديدة تصميم ريلماستر الحديث مع علبة مصقولة متماثلة قطر 40 ملم مصنوعة من الستينلس ستيل، إلى جانب تاج مخروطي وعلبة خلفية بحواف متموجة وقفل بنظام NAIAD للحفاظ على الكتابة في وضعية مثالية.

وبعد مرور أكثر من 60 عاماً، فإنّ علامة أوميغا لا تزال من الأسماء البارزة في عالم صناعة الساعات في ما يتعلق بابتكارات مقاومة المجال المغناطيسي.

وبالنسبة لهذه الإصدارة الجديدة، فإنها تعمل وفق آلية الحركة ماستر كرونوميتر كاليبر 8806 التي تقدم مقاومة مجال مغناطيسي 15 مرة أكثر عن إصدارات ريلماستر الأصلية.

وتأتي الساعة مصدّقة وفق أعلى معايير الصناعة من قبل المعهد السويسري للمقاييس والمترولوجيا (ميتاس)، وتمتلك كل نماذج ماستر كرونوميتر القدرة على مقاومة المجال المغناطيسي حتى 15,000 غاوس.