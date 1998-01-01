ملادينوف يؤكد التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس

القدس/سما/

أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مساء اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل.

وهو ما أكدته مصادر صحافية عبرية حيث قالت: أن مكتب ميلادينوف أبلغ المراسلين السياسيين في وسائل الإعلام العبرية أنه فعلاً تم التوصل لاتفاق بموافقة إسرائيل.

حيث قال المراسل السياسي للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، باراك رافيد، عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي أنه "تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، ويبدأ الاتفاق عند منتصف الليل، لكن المسؤولون الإسرائيليون ينكرون ذلك ".