جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملادينوف يؤكد التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس

الجمعة 10 أغسطس 2018 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف يؤكد التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس



القدس/سما/

  أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مساء اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل.

وهو ما أكدته مصادر صحافية عبرية حيث قالت: أن مكتب ميلادينوف أبلغ المراسلين السياسيين في وسائل الإعلام العبرية أنه فعلاً تم التوصل لاتفاق بموافقة إسرائيل.

حيث قال المراسل السياسي للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، باراك رافيد، عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي أنه "تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، ويبدأ الاتفاق عند منتصف الليل، لكن المسؤولون الإسرائيليون ينكرون ذلك ".

#تهدئة #حماس #ميلادينوف #القجس #قصف #حرب

أخبار ذات صلة

مصادر لـ "سما": التوصل إلى اتفاق تهدئة بين غزة واسرائيل الليلة والساعات القادمة حاسمة

قادة حماس

مسؤول في حماس: اتفاق تهدئة مع إسرائيل برعاية دولية قريبا وهذه اهم بنوده

مصالحة -ارشيفية

مسؤولون: لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق بين فتح وحماس بالقاهرة في ثلاثة أيام

أبو مرزوق

أبو مرزوق يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع فتح خلال العام الجديد

ميلدينوف

واللا العبري: حماس أبلغت ملادينوف رفضها قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل

"سما" تكشف تفاصيل ..التوصل فجر اليوم الى اتفاق شامل بين حركتي فتح وحماس في القاهرة

الأكثر قراءة اليوم

مؤثر : شاهد أخر ما كتبته الشهيدة إيناس أبو خماش لطفلتها قبل استشهادها

معاريف: نتنياهو وليبرمان يخشون الحرب وهذا بالضبط ما سيحصلون عليه

محللون اسرائيليون : غزة على شفا حرب رغم رغبة حماس بالتهدئة والسبب ؟

" هتلر" يتحدث لـ"سما" عن قتل العملاء في الانتفاضة الأولى والثانية وعن مرحلة مطاردته

مصدر في المقاومة لـ"سما: هذه الجولة من التصعيد انتهت من طرفنا و استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال

مصدر رفيع في الجيش الاسرائيلي: نقترب من عملية عسكرية..إذا كنا بحاجة سنخلي السكان

القاهرة تشهد سلسلة لقاءات مصرية فلسطينية لتنفيذ المصالحة

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

الجزيرة : اتفاق تهدئة بوساطة مصرية اعتبارا من الليلة

الكابينت

عقب انتهاء الاجتماع .. "الكابنيت" يوعز للجيش بمواصلة العمل بقوة ضد غزة

سعيد المسحال الثقافي - بعد القصف1

صور وفيديو : اصابة 18 مواطنا اثر قصف طائرات الاحتلال مركز "سعيد المسحال" الثقافي

صواريخ - ارشيف

مصادر لـ"سما" : لا علاقة لحماس والجهاد الاسلامي باطلاق الصواريخ على بئر السبع

قصف غزة

إسرائيل تهدد غزة عبر مصر : إما وقف إطلاق النار أو هجوم واسع