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ألمانيا تبدى قلقها ازاء التصعيد في قطاع غزة

الخميس 09 أغسطس 2018 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تبدى قلقها ازاء التصعيد في قطاع غزة



وكالات

 أعربت الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد في قطاع غزة، وجنوب إسرائيل، ودعمها لجميع جهود الوساطة من أجل إيجاد مخرج للأزمة. 
وقالت الخارجية في بيان لها، إن "التصعيد الخطير للعنف، ليلة أمس، الذي تسبب في مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين، يثير قلقًا بالغًا". 
وأضافت: "موقفنا واضح: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والرد بشكل مناسب على الهجمات التي تتعرض لها". 
وتابعت: "في الوقت نفسه، يجب فعل كل شيء ممكن حتى لا يفرز الوضع الحالي تداعيات خطيرة". 
وزادت: "لا يرغب أحد في أن يكون قطاع غزة ومنطقة جنوب إسرائيل، مرة أخرى، مسرحًا لصراع عسكري كبير". 
وأشارت إلى ضرورة "الحيلولة دون تطوّر الأحداث الفردية على الحدود إلى سلسلة من العنف لن يكون لها نهاية قريبة". 
وطالبت الخارجية أيضًا في بيانها "كل من يمكنه التأثير على الوضع الحالي، بالعمل من أجل منع تدهور الأوضاع". 
ومضت قائلة: "جميع الجهود التي تعمل من أجل الوساطة وحل النزاع الجاري، خاصة جهود مصر والأمم المتحدة، تحظى بكامل دعمنا". 
وارتأت أن هذه الجهود "أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، ويجب أن تستمر بشكل أكثر كثافة". 

وشددت على أن "الجميع مطالب بالسعي من أجل منع التصعيد، وإيجاد مخرج للأزمة الحالية". 
 

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