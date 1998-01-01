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الصحة: (4) شهداء و(40) جريحًا جراء العدوان "الاسرائيلي" على غزة

الخميس 09 أغسطس 2018 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: (4) شهداء و(40) جريحًا جراء العدوان "الاسرائيلي" على غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، احصائية شهداء وجرحى العدوان "الاسرائيلي" المستمر على قطاع غزة حتى اللحظة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب وصل سما:" إن 4 شهداء بينهم (سيدة وطفلتها وجنينها الحامل به في الشهر التاسع) ارتقوا الى العلا، فيما أصيب 40 مواطنًا بجراح مختلفة جراء التصعيد الاسرائيلي منذ مساء امس الاربعاء و حتى الآن".

يُشار الى ان 18 مواطنًا أصيبوا بجراح مختلفة جراء قصف طيران الاحتلال لمبنى "المسحال الثقافي" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث نقلوا الى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

يُذكر ان طائرات الاحتلال ارتكبت أيضًا جريمة ليلا أمس في دير البلح راح ضحيتها، الشهيدة ايناس محمد خماش 23 عاما، وطفلتها بيان عام ونصف بالإضافة الى جنينها الحامل به في الشهر ال9.

#الصحة #قصف #شهداء #غزة

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