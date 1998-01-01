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لجان المقاومة : قصف الاحتلال مركز سعيد المسحال الثقافي بمثابة تخبط صهيوني

الخميس 09 أغسطس 2018 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

اعتبرت  لجان المقاومة الفلسطينية أن قيام الاحتلال الإسرائيلي بقصف مركز سعيد المسحال الثقافي بمثابة تخبط صهيوني أمام العجز والفشل في مواجهة المقاومة وضرباتها الموجعة. وأضافت لجان المقاومة : "أن العدو الصهيوني يخطئ في تقديراته لوقائع الميدان في غزة فلن يستطيع كسر شعبنا و مقاومته عبر هذا الإرهاب الدموي الأسود الذي يطال المؤسسات المدنية والثقافية الفلسطينية ". و أوضحت لجان المقاومة بأن الاحتلال يحاول أن يفرض معادلاته في ميدان المواجهة عبر الاستعراض الناري التدميري و استهدافه للمنشآت والمباني المدنية في قطاع غزة. و أكدت لجان المقاومة على استمرار معادلة وقانون المقاومة "القصف بالقصف والدم بالدم"،محذرةً الاحتلال من التمادي في جرائمه واستهداف المدنيين، متوعدة بالرد على كل جريمة يرتكبها.

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