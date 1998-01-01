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الجزيرة : اتفاق تهدئة بوساطة مصرية اعتبارا من الليلة

الخميس 09 أغسطس 2018 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزيرة : اتفاق تهدئة بوساطة مصرية اعتبارا من الليلة



غزة / سما /

اكدت قناة الجزيرة القطرية  ان اتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال  سيدخل حيز التنفيذ  بوساطة مصرية  اعتبارا من الليلة .

وكانت صحيفة "يديعوت" العبرية نقلت عن مصدر مطلع ان  الجهود وصلت مراحل متقدمة بتدخل مصري لإنهاء جولة التصعيد الحالية بين حماس و"إسرائيل" تحت قاعدة " الهدوء مقابل الهدوء" .

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "هآرتس" العبرية، "ان مرت الليلة هادئة بدون صواريخ من غزة فذلك سيعني انتهاء التصعيد".

وقال مسؤول إسرائيلي ردا على التقارير حول التهدئة: نحن لا نتفق مع منظمات "إرهابية" ونعمل على قاعدة "الهدوء يقابله هدوء".

من جانبه نقل المراسل السّياسي للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، باراك رافيد، عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي (لم يحدده) أنه "تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، ويبدأ الاتفاق عند منتصف الليل".

اما المراسلة السياسية لقناة "ريشت كان" العبرية على تويتر قالت  "إن كنتم تريدون ترجمة واضحة باللغة العبرية لقرار الكابنيت .. فإنه سيتم تكثيف الرد والهجمات إذا استمر إطلاق الصواريخ .. وستكون الأمور هادئة إن استمر الهدوء من غزة".

يتبع ..

#تهدئة #مصر #حماس #اسرائيل

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