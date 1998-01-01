عقب انتهاء الاجتماع .. "الكابنيت" يوعز للجيش بمواصلة العمل بقوة ضد غزة

القدس المحتلة / سما /

انتهت، مساء الخميس، جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، لمناقشة التوتر الأمني والتصعيد في قطاع غزة.

ووفقا لإذاعة الجيش، أوعز الكابنيت الإسرائيلي، مساء الخميس، للجيش الإسرائيلي بمواصلة العمل بقوة في غزة.

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينت)، أوعز الكابينت للجيش بمواصلة العمل بقوة ضد الفصائل المسلحة في قطاع غزة.

من جهته، علق لئيور ليفي من يديعوت على قرار الكابنيت، بالقول "مساء الخير أعضاء المجلس.. بدلاً من إصدار رسالة محرجة لا تعني شيئا في الواقع.. من الأفضل عدم إصدار أي رسائل وتصاريح

الغموض هو أقوى بكثير من الرسائل المبتذلة".

وذكرت القناة 14 العبرية، أن الجيش لن يتردد في الرد على أي صواريخ، مضيفة "أن قرار الكابنيت ملزم له بالرد على كل صاروخ وبقوة ولكن الهدوء سيقابل بالهدوء".