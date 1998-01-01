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أمر ملكي سعودي باستضافة ألف من ذوي الشهداء لأداء الحج

الخميس 09 أغسطس 2018 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمر ملكي سعودي باستضافة ألف من ذوي الشهداء لأداء الحج



رام الله / سما /

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الخميس، أمرًا باستضافة 1000 من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أن "هذا الأمر يأتي في سياق الدعم المتواصل، والاهتمام البالغ الذي يوليه الملك سلمان للقضية الفلسطينية، وتقديرا منه للتضحيات الكبرى التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في أرض الرباط".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق كل الدعم والمؤازرة والتقدير في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة، وللحفاظ على قبلة المسلمين الأولى ـ القدس الشريف.

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