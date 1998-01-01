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باراك : بإمكان الجيش احتلال غزة خلال ايام و إسقاط حماس

الخميس 09 أغسطس 2018 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
باراك : بإمكان الجيش احتلال غزة خلال ايام و إسقاط حماس



وكالات

تطرق رئيس الحكومة السابق إيهود باراك للتصعيد في الجنوب قائلا "في عمليتي الرصاص المصبوب وعمود السحاب التي نفذهما الجيش الإسرائيلي في غزة واللتان حصلتا عندما كنت وزيرا  للجيش في عامي 2008-2014، كنا نحن من بادرنا لتنفيذ العملية، أما في الوضع الحالي نحن ننجر خلف حماس ونسمح لها بالقيادة".

ووفقا للقناة العبرية العاشرة، تطرق براك الى البديل المقترح من قبل عدد من المحللين العسكريين الاسرائيليين الذين طالبوا الجيش الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة من جديد، بالتأكيد أنه من ناحية تقنية بالإمكان احتلال قطاع غزة من جديد والدخول بقوات برية الى القطاع المحاصر، بل أكد "باستطاعة الجيش الاسرائيلي احتلال قطاع غزة في غضون أيام معدودة، ولكن حينها سنعلق بمشكلة أخرى. لا يمكن القضاء على حماس دون احتلال القطاع"!

و أضاف باراك "لا يمكن إسقاط حكم حماس إلا من خلال احتلال قطاع غزة، موضحا "لقد درسنا في الماضي خيار احتلال قطاع غزة مع كل من مصر وقطر والسلطة الفلسطينية إلا أن جميع هذه الأطراف رفضت استلام مسؤولية القطاع بعد إسقاط حماس".

وهاجم باراك نتنياهو قائلا "إن نتنياهو يفضل السفر إلى روسيا لالتقاط صورة مع بوتين على علاج مشكلة غزة" .

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