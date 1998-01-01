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مصدر عسكري رفيع: الجيش يعارض عملية عسكرية ضد غزة لهذا السبب

الخميس 09 أغسطس 2018 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر عسكري رفيع: الجيش يعارض عملية عسكرية ضد غزة لهذا السبب



عكا للشؤون الإسرائيلية

قال مصدر عسكري رفيع إن "الجيش الاسرائيلي يعارض الدخول في عملية عسكرية ضد غزة في ظل الظروف الحالية".

وأوضح المصدر أن الانجرار لعملية عسكرية الآن سيكون بمثابة تكرار لعملية "الجرف الصامد" على غزة عام 2014 التي تعتبر عملية فاشلة في نظر القيادة الميدانية الرفيعة بالجيش الإسرائيلي.

ونقل موقع "روتر" العبري، عن المصدر قوله "الأمر الصحيح الذي يجب فعله الآن، هو التوصل إلى تهدئة خلال 24 ساعة، وتنفيذ عملية عسكرية موسعة بعد فترة زمنية من الإعداد والتجهيز بحيث تكون العملية قصيرة وموضعية مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق عنصر المفاجأة كما حصل في افتتاح عملية "عمود السحاب" لتي تم فيها اغتيال الجعبري، والتي تم فيها ايضا تحقيق عنصر الخداع والتضليل حيث بدأت العملية أنذاك بالتزامن مع مكوث القيادة الإسرائيلية في الخارج.

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