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المبادرة الوطنية تدعو إلى وحدة الصف في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الخميس 09 أغسطس 2018 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان لها اليوم الخميس، أن جرائم الاحتلال الوحشية الجديدة في قطاع غزة لن تكسر مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده الباسل، ولن تفلح في المس بارادته على التصدي لصفقة القرن، ولمحاولات تصفية قضيته الوطنية.

ودعت المبادرة الوطنية إلى وحدة الصف في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وإلى إلغاء كل الإجراءات السابقة تجاه قطاع غزة، وأهله البواسل الذين يجب أن يساندوا بكل الوسائل والامكانيات.

وأكدت المبادرة الوطنية على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية في كل المناطق، اسناداً لغزة وأهلها وتصعيد الحملة الدولية لفضح وتعرية العدوان الإسرائيلي، والتصدي له بحملات المقاطعة و العقوبات.

#قصف #حرب #غزة

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