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اصابة 18 مواطنين بجراح مختلفة

صور وفيديو : طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مركز "سعيد المسحال" الثقافي بـ (12) صاروخاً

الخميس 09 أغسطس 2018 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور وفيديو : طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مركز "سعيد المسحال" الثقافي بـ (12) صاروخاً



غزة / سما/

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي من طراز ف 16 بـ (12) صاروخ مركز "سعيد المسحال الثقافي" غرب مدينة غزة بالقرب من مخيم الشاطئ المكتظ بالسكان.

وبحسب مراسل "سما"، فإن طائرات الاستطلاع الاسرائيلية أطلقت صاروخين تحذيريين قبل ان تعاود طائرات ف 16 قصف المبنى بعشرة صواريخ ما ادى الى احداث دمار هائل فيه.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن (18) مدنياً أصبيوا بجراح مختلفة بينهم أطفال جراء القصف الاسرائيلي لمركز المسحال المتواجد في منطقة مكتظة بالسكان، كما وأصيب في هذا القصف مصور قناة الأقصى، الزميل "يوسف لبد".

ويشار إلى أن مبنى مركز سعيد المسحال الثقافي يضم مركزاً للجالية المصرية في غزة ومركزاً ثقافياً مصرياً في الطابق الرابع من المبنى.

ويأتي هذا العدوان بعد تجدد الهجمات التي يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة. 

#قصف #غزة #طيران الاحتلال
المسحال 2
قصف مبنى المسحال
المسحال 1
مركز سعيد المسحال الثقافي - قبل الاستهداف
سعيد المسحال الثقافي - بعد القصف3
سعيد المسحال الثقافي - بعد القصف2
سعيد المسحال الثقافي - بعد القصف
سعيد المسحال الثقافي بعد القصف 7
سعيد المسحال الثقافي بعد القصف 6
سعيد المسحال الثقافي بعد القصف 5
سعيد المسحال الثقافي - بعد القصف4pg

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