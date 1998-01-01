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ضمن حملة ولعت جوائز

حضارة تحتفل بالرابح الاول وتسلمه مفاتيح جيب "الكيا سبورتج 2018"

الخميس 09 أغسطس 2018 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حضارة تحتفل بالرابح الاول وتسلمه مفاتيح جيب "الكيا سبورتج 2018"



رام الله /سما/

أعلنت شركة حضارة وبعد اطلاقها حملة "ولعت جوائز"عن تسليمها مفاتيح الجيب الأول "كيا سبورتج 2018"  للفائز "مراد اعتماد نعيم حمدان " من سكان رافات قضاء مدينة رام الله بعد أن أجرت السحب بحضور مندوب من وزارة الإقتصاد الوطني واللجنة الخاصة بالسحب من موظفي الشركة ضمن معايير النزاهة والشفافية، وهي الجائزة الأولى من أصل 8 جيبات وسيارات كانت قد خصصتها الشركة لمكافأة مشتركيها الحاليين والجدد على اختيارهم شركة حضارة وثقتهم الدائمة مع الشركة وذلك ضمن حفل أقامته حضارة بمشاركة موظفيها للأحتفال بالفائز امام مقر الشركة الرئيسي.

 وعبر "حمدان"  المقيم في رافات، والمشترك مع حضارة منذ أكثر من سبع سنوات عن سعادته كونه الفائز الأول بالجيب ضمن حملة "ولعت جوائز " وتوجه بالشكر لشركة حضارة على تقديرها الدائم لمشتركيها من خلال حملاتها المستمرة على مدار سنوات، وقال حمدان أن حضارة اليوم غمرتني بأجواء مليئة بالسعادة والفرح كوني كنت الرابح الأول بالجيب .

من جهتها قالت مدير ة الادارة الفنية/ ايمان الشكعة وبالنيابة عن المدير العام لشركة حضارة: تبارك الشركة لمشتركها الفائز بأول جيب كيا سبورتج2018، ونحتفل اليوم بتسليمه مفاتيح الجيب بأجواء مليئة بالفرح نشاركها معه ومع موظفينا وذلك انطلاقاً من سعينا الدائم في تقدير مشتركينا وتقديم أفضل الخدمات والحملات لهم على الدوام، هذا وتعد حملة "ولعت جوائز " الحملة الأكبر  في فلسطين لمشتركي الانترنت الحاليين والجدد، ونشجع الذين لم ينضموا بعد الى عائلة حضارة أن يسارعوا بالاشتراك فهناك المزيد من الجيبات والسيارات والاف الجوائز القيمة التي تنتظرهم.

وفي تعليق له بهذه المناسبة أفاد أسيد الشنطي/ مدير دائرة المبيعات في حضارة أن حفل تسليم جيب الكيا سبورتج 2018 الأول تم التحضير له بكامل الاحتياجات وبأدق التفاصيل فقد فاجأ موظفو الشركة الفائز  وشاركوه الفرحة بأجواء حماسية مليئة بالسعادة، وسنحتفل بالمزيد من الرابحين خلال السحوبات القادمة فقد بقي لدينا 7 جيبات وسيارات والعديد من الجوائز  القيمة التي تشمل  شاشات LED وأجهزة حضارة TV والألاف من أشهر الأنترنت المجانية التي خصصت لجميع مشتركينا الحاليين والجدد في الضفة الغربية وغزة.

ومن الجدير ذكره  أن فرص الدخول على السحب ما تزال متاحة لجميع مشتركي حضارة الحاليين والجدد وبامكان كل مشترك متابعة فرص دخوله من خلال تحميل وتفعيل تطبيق myhadara.

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