"الهيئة الوطنية": جريمة أبو خماش وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت

أدانت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار عصر الخميس، الجريمة الاحتلالية الجديدة باستهداف بيوت الآمنين مساء أمس، والتي أدت إلى استشهاد امرأة حامل وطفلتها وإصابة زوجها، معتبرةً أن هذه الجرائم وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت.

واعتبرت الهيئة في بيان وصل "سما" أن تعمّد الاحتلال استهداف منزل آمن في دير البلح بالمحافظة الوسطى والذي أدى إلى استشهاد المواطنة الحامل إيناء أبو خماش وطفلتها وإصابة زوجها هو جريمة حرب منظمة وتشكّل انتهاكًا فاضحًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية ومعاهدة جنيف والقانون الدولي.

ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية واليونسيف والمؤسسات النسوية الدولية لتحمّل مسئولياتها في حماية الأطفال والنساء ومنع استهدافهم من قبل الاحتلال، وإلى سرعة توثيق هذه الجرائم وتحويلها إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة الاحتلال وقادته كمجرمي حرب قاموا بانتهاكات جسيمة ترتقي لجرائم الحرب المنظمة.

كما دعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف أعمال القتل والقصف التي تمارس على مرأى ومشهد العالم أجمع.

وأكدت الهيئة الوطنية أن جريمة الاستهداف والقصف للمدنيين العزل هو مؤشر على إفلاس واضح لدى قادة الاحتلال في المساس بإرادة شعبنا وصموده ومقاومته وعجزه عن التصدي للرد على المقاومة أو وقف مسيرات العودة.

وقالت إن: "المجتمع الدولي بكافة مؤسساته يجب أن يقف أمام مسئولياته الأخلاقية والقانونية والسياسية من أجل وقف هذا الإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي سواء باستمرار وتشديد الحصار، أو بالقصف على بيوت الآمنين، أو بارتكابه المجازر واستهدافه للأطفال والنساء والشيوخ".

وأكدت الهيئة أن جماهير شعبنا في القطاع سيواصلون موحدين مواجهة الجريمة الإسرائيلية المنظمة بكل أشكال المقاومة.

وشددت على استمرار مسيرات العودة بزخمها الشعبي وبالمشاركة الجماهيرية الواسعة في فعالياتها وخصوصاً من قبل الهيئة الوطنية ولجانها ومؤسساتها المختلفة حتى تتحقق أهداف شعبنا.

ومنذ الثلاثين من مارس الماضي يخرج الفلسطينيون في قطاع غزة تجاه السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار.