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اتصالات مصرية وقطرية وأممية مكثفة لوقف التصعيد على القظاع

الخميس 09 أغسطس 2018 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصالات مصرية وقطرية وأممية مكثفة لوقف التصعيد على القظاع



القاهرة/سما/

كشف مصادر فلسطينية عن وجود اتصالات مصرية وقطرية وأممية منذ اللحظة الأولى لوقف التصعيد في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن حركة حماس أرسلت رسائل واضحة، والأمور تتجه نحو التهدئة خلال الساعات المقبلة ما لم يحصل أي تطور ميداني.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة حامل وطفلتها في قصف الاحتلال عدة أهداف في قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم، كما دمرت طائرات الاحتلال مرافق بنى تحتية تابعة لبلديتي المغراقة وبيت لاهيا، وردت المقاومة الفلسطينية على عدوان الاحتلال باطلاق عشرات الرشقات الصاروخية في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأعلن الاحتلال إصابة 9 من المستوطنين بجراح مختلفة جراء سقوط صواريخ المقاومة في بلدات غلاف قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عن عقد المجلس الوزاري المصغر الكابينيت اجتماعا اليوم الخميس في مجمع وزارة الحرب "الكرياه" لبحث التصعيد في قطاع غزة.

 

#مصر #قطر #احتلال #تصعيد #حرب

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