الصحة تواصل تحذيراتها من نقص الوقود في المؤسسات الصحية بغزة

غزة/سما/

حذر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية من التداعيات الخطيرة لنفاذ الوقود المخصص لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمؤسسات الصحية في ظل انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وأشار القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية في تصريح صحفي إلى أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة ومنع إدخال كافة المواد بما فيها الوقود وكذلك عدم توفر التمويل الكافي لشراء الوقود إن وجد في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وارتفاع أعداد الجرحى الأمر الذي ينذر بمخاطر كبيرة على الأوضاع الصحية برمتها وعلى قدرة التعامل مع من يحتاج للرعاية والتدخلات الطبية.

وأكد القطاع الصحي أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك من خلال هذه الإجراءات كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها أحد الحقوق الأساسية وهي الحق في تلقي الخدمة الطبية اللائقة.

وطالب بضرورة تحرك الأطراف الدولية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل رفع الحصار بشكل كامل وإدخال كافة المواد والمستلزمات وضمان حرية الحركة الآمنة للمرضى والطواقم الطبية من وإلى قطاع غزة ، كما طالب بضرورة توفير الدعم اللازم للقطاع الصحي وفي مقدمة ذلك شراء الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بما يمكنه من القيام بمهامه وتقديم خدماته لمن يحتاجها.

وكان الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال إن كميات الوقود المتبقية داخل المولدات الكهربائية في مرافق وزارة الصحة مقلقة للغاية”، داعيا الجهات المعنية إلى تطويق الأزمة بشكل عاجل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع منذ أيام إدخال المحروقات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم سالم التجاري في إطار الضغط على الفصائل الفلسطينية لوقف مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.