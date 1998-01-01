تمديد اعتقال والدة الشهيد ابو غنام بتهمة "التحريض" عبر فيسبوك

رام الله/سما/

مددت محكمة الاحتلال في القدس اعتقال سوزان اسماعيل ابو غنام والدة الشهيد محمد ابو غنام مجددا حتى يوم الاثنين المقبل بتهمة "التحريض" عبر فيسبوك.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الاحد الماضي، والدة الشهيد محمد ابو غنام من القدس، وصادرت مبلغا ماليا كان في منزلها.

واكد شقيقها خالد ابو غنام يوم الأحد الماضي، ان قوات الاحتلال وبأعداد كبيرة من الجنود اقتحموا منزلها قرابة الساعة التاسعة صباحا وجرى اعتقالها على الفور دون اي تحقيق، وقاموا تمزيق صور نجلها الشهيد محمد ابو غنام وصادروا جهاز حاسوب من المنزل، وسرقوا مبلغًا ماليا يقدر بـ7500 شيقل.

واضاف ابو غنام ان ضابط المخابرات "ابلغنا ان شقيقتي موقوفة بتهمة الانتماء لمنظمة ارهابية" على حد قولهم.