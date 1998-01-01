دحلان: على جميع فصائلنا الفلسطينية أن تتسلح بالوحدة الوطنية

ابو ظبي/سما/

قال النائب محمد دحلان اليوم الخميس، إنّ "العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يثبت بما لا يدع مجال للشك أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة العنف والإرهاب".

وأضاف دحلان عبر صفحته على فيسبوك، أنّ القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق حيوية في قطاع غزة وكاد أن يتسبب بكارثة حينما تم قصف شاطئ بحر غزة المتنفس الوحيد لأهلها المحاصرين يعد خرق فاضح لكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلت الحماية للمدنيين أثناء الحروب والصراعات.

وأوضح، على حكومة الاحتلال أن تعي جيدا أن العنف لن يجلب لها سوى العنف، وأن التنكر لحقوق شعبنا لن يزيدنا إلا إصرار في مواصلة طريق النضال.

وأشار إلى، أنّ السلام الحقيقي هو ما يصنع الاستقرار والهدوء، وعلى جميع فصائلنا الفلسطينية أن تتسلح بالوحدة الوطنية لأنها أقوى أسلحتنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل الأجنة في أرحام نسائنا كما حدث في جريمة عائلة ابو خماش.