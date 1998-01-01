جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تجدد القصف على غزة وصواريخ المقاومة تصل السبع لاول مرة منذ حرب 2014

الخميس 09 أغسطس 2018 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجدد القصف على غزة وصواريخ المقاومة تصل السبع لاول مرة منذ حرب 2014



غزة / سما /

جددت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، بعد وقت قصير من إعلان المقاومة الفلسطينية وقف إطلاق الصواريخ ومقابلة الهدوء بالهدوء.

واطلقت طائرات استطلاع أطلقت صاروخا تجاه مجموعة من الشبان شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة دون إصابات.

فيما أطلقت المدفعية عدة قذائف في أراضٍ زراعية شرق مناطق وسط قطاع غزة دون إصابات.

وتزامن ذلك مع دوي صفارات الإنذار في منطقة أشكول المجاورة لوسط وجنوب القطاع حيث رجحت مصادر إسرائيلية سقوط ثلاثة قذائف هاون.

و قالت مصادر اسرائيلية ان وابلا من الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في بئر السبع " 60 " كيلومتر عن قطاع غزة وصاروخ تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية  وقالت القناة العاشرة ان هذا الحدث خطير جدا 

ولأول مرة حماس تقصف المدينة منذ عملية الجرف الصامد "2014 " وقال المحلل العسكري بالقناة ان هذا التطور الخطير والكبير سيقابل برد غير مسبوق من قبل الجيش الاسرائيلي 

وقالت القناة يبدو ان حماس لا تريد التهدئة وانما بدخول حرب جديدة وقوية مع اسرائيل 

#قصف #غزة

أخبار ذات صلة

قصف -ارشيفية

عضو كنيست :يجب قصف منازل قادة حماس و بيرتس يصف قصف المقاومة بالرد الأقوى منذ 2014

المقاومة الفلسطينية

المقاومة تتأهب لسيناريو 2014 : غدر "إسرائيلي" يضرب المصالحة

القسام- ارشيف

صور : انطلاق مناورات القسام وتشمل دبابات وصواريخ وطائرات استطلاع

بالصور... العثور على شهيدين إثر القصف المدفعي شرق رفح

تعطل 3 خطوط كهرباء في غزة وشمال القطاع بفعل القصف الاسرائيلي

الاذاعة العبرية : اصابة فلسطينيين اثر تعرضهما للطعن في بئر السبع

الأكثر قراءة اليوم

إصابة (16) مستوطناً في قصف على غلاف غزة وطائرات الاحتلال تشن غارات واسعة

ثلاثة شهداء بينهم سيدة حامل وطفلتها و إصابات جراء التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

معاريف: نتنياهو وليبرمان يخشون الحرب وهذا بالضبط ما سيحصلون عليه

حماس : حان الوقت للثأر و قلب موازين المعركة

مصدر رفيع في الجيش الاسرائيلي: نقترب من عملية عسكرية..إذا كنا بحاجة سنخلي السكان

القاهرة تشهد سلسلة لقاءات مصرية فلسطينية لتنفيذ المصالحة

الجيش الإسرائيلي: استهداف 100 هدف بينها مواقع هامة للمقاومة بغزة وهذه ابرزها ..

الأخبار الرئيسية

قصف غزة

إسرائيل تهدد غزة عبر مصر : إما وقف إطلاق النار أو هجوم واسع

قصف

محللون اسرائيليون : غزة على شفا حرب رغم رغبة حماس بالتهدئة والسبب ؟

مقاومة

مصدر في المقاومة لـ"سما: هذه الجولة من التصعيد انتهت من طرفنا و استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال

قصف غزة

صور : غارات إسرائيلية جديدة ومتواصلة على قطاع غزة و المقاومة ترد بقصف المستوطنات

" هتلر" يتحدث لـ"سما" عن قتل العملاء في الانتفاضة الأولى والثانية وعن مرحلة مطاردته