تجدد القصف على غزة وصواريخ المقاومة تصل السبع لاول مرة منذ حرب 2014

غزة / سما /

جددت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، بعد وقت قصير من إعلان المقاومة الفلسطينية وقف إطلاق الصواريخ ومقابلة الهدوء بالهدوء.

واطلقت طائرات استطلاع أطلقت صاروخا تجاه مجموعة من الشبان شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة دون إصابات.

فيما أطلقت المدفعية عدة قذائف في أراضٍ زراعية شرق مناطق وسط قطاع غزة دون إصابات.

وتزامن ذلك مع دوي صفارات الإنذار في منطقة أشكول المجاورة لوسط وجنوب القطاع حيث رجحت مصادر إسرائيلية سقوط ثلاثة قذائف هاون.

و قالت مصادر اسرائيلية ان وابلا من الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في بئر السبع " 60 " كيلومتر عن قطاع غزة وصاروخ تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية وقالت القناة العاشرة ان هذا الحدث خطير جدا

ولأول مرة حماس تقصف المدينة منذ عملية الجرف الصامد "2014 " وقال المحلل العسكري بالقناة ان هذا التطور الخطير والكبير سيقابل برد غير مسبوق من قبل الجيش الاسرائيلي

وقالت القناة يبدو ان حماس لا تريد التهدئة وانما بدخول حرب جديدة وقوية مع اسرائيل